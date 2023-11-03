Церемонія відбулася в Жовтневому палаці. Провести Сергія в останню путь прийшли родичі актора, друзі та його колеги. Тепер стало відомо, де поховають знаменитість.

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Сергій Сивохо буде спочивати з рідними в Донецьку

Мама актора розповіла, що хоче перевезти прах сина в Донецьк і поховати на центральному кладовищі в місті, де поховані й інші його родичі.

Прах Сергія планую перевезти в Донецьк. На центральному кладовищі в Донецьку похований його батько, дідусь та дві бабусі. Як ви вважаєте, хіба я не правильно роблю, що хочу, щоб він спочивав біля рідних?,

– зазначила жінка.

Крім того, вона розповіла, що добратися в Донецьк їй допоможуть друзі актора.

"Я все зроблю, як потрібно, не думайте – його друзі все необхідне вже готують", – додала мати Сергія.

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