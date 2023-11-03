Прощання з українським гумористом та ведучим проходить у Жовтневому палаці у Києві. Сьогодні, 3 листопада, з 11:00 українці мають змогу провести Сергія Сивоху в останню путь.

До слова Йому було важко ходити, – колеги Сергія Сивохи пригадали, яким він був напередодні смерті

У Києві прощаються з Сергієм Сивохою

Шоумена вирішили поховати в Україні, хоч останні місяці він проводив у Німеччині. Тіло Сергія Сивохи привезли до України через 2 тижні після смерті.

У Жовтневому палаці вже присутні родичі актора, також збираються його друзі та відомі колеги. На церемонії помітили актора Станіслава Боклана й гумориста Руслана Ханумака.

У залі лунає жива музика, перед глядачами встановили екран, де показують фото покійного шоумена.



Прощання з Сергієм Сивохою / Фото OBOZ.UA



Прощання з Сергієм Сивохою / Фото OBOZ.UA



Прощання з Сергієм Сивохою / Фото OBOZ.UA

Що відомо про втрату

Сергій Сивохо помер 17 жовтня у Німеччині. Невідомо, що саме стало причиною смерті шоумена. Та в останні місяці життя він сильно схуд та пересувався на милицях.

ЗМІ розсекретили, що довгий час Сивохо боровся з хворобою. Ще влітку 2017 року йому поставили діагноз – виразка шлунку. Тоді за порадами лікарів він схуднув – скинув близько 50 кілограмів. Однак малорухливий спосіб життя гумориста дався взнаки, у легенях почала накопичуватися рідина.

Сергій Сивохо відомий як активний учасник КВК, тренер "Ліги сміху", гуморист та ведучий. У 2019 році він почав розвивати політичну кар'єру, балотуючись на нардепа від "Слуги народу". Та ведучому не вистачило голосів, тож він кілька місяців працював позаштатним радником секретаря РНБО з питань реінтеграції й відновлення Донбасу. Сивохо потрапляв у політичні скандали через проросійські погляди та сутички з військовими.