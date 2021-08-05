Це електричний стілець, – Притула про суддівство у шоу "Україна має талант"

Шоумен та волонтер Сергій Притула став суддею шоу "Україна має талант" разом з Ксенією Мішиною та Євгеном Котом. Чоловік зізнався, що не очікував побачити стільки талантів і що комусь доведеться все ж відмовити.

Для Сергія Притули такий досвід – абсолютно новий, адже раніше він працював або ведучим, або капітаном якоїсь команди. Зараз йому доводиться обирати, кого залишати у проєкті, а кого відправляти додому. Сезон оновленого шоу обіцяють випустити вже цієї осені, а наразі тривають зйомки.

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"Роблю вигляд, що робота в "Україна має талант" – це весело та небентежно. Але в реалі – це електричний стілець. Якщо раніше я вважав, що найважче у роботі – це сказати фразу: "Вас звільнено", то зараз я розумію, що це і поряд не стоїть із коротким "ні" до учасника талант-шоу. Україна багата на таланти. Дуже! Потужна школа естрадно-циркового мистецтва, неймовірні вокалісти, фантастичні музиканти, боги хореографії", – поділився враженнями Притула.

Цікаві деталі з шоу "Україна має талант"