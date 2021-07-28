Після трьох років перерви легендарне шоу "Україна має талант" повертається, аби вражати глядачів талановитими учасниками й яскравою атмосферою. До 30-річчя Незалежності України, організатори проєкту вирішили зробити особливий подарунок для країни – ювілейний 10 сезон шоу.

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Хто вестиме бекстейдж "Україна має талант" 2021

Шоу "Україна має талант" надзвичайно популярне й для ролей ведучих керівники програми залучають лише найхаризматичніших зірок. У 10 сезоні ведучою бекстейджу обрали креативну українську співачку, авторку знаменитих хітів – Jerry Heil.



Jerry Heil ведуча бекстейджу "Україна має талант 2021" / Фото СТБ

"Я сама – цільова аудиторія та фанатка "Україна має талант"! Я передивилася багато сезонів і завжди захоплювалася тими скілами й талантами, які демонстрували учасники шоу. Мені так приємно, що у цьому оновленому сезоні "Україна має талант" я стала його частиною. І як ведуча бекстейджу маю можливість першою спілкуватися з учасниками та розповідати глядачам неймовірні історії. Я розумію, що вони зараз відчувають і чому вони тут – кожен хоче на всю країну показати себе справжнім, показати свій особливий талант. Це якраз про мій шлях, і тому мені легко буде розгледіти подібні історії в інших. Я впевнена, цієї осені ми побачимо унікальних людей, які покажуть, на що здатна наша українська нація і як сильно вона вміє мріяти", – поділилась співачка.

Організатори "Україна має талант" запровадили щотижневе діджитальне бекстейдж-шоу, де Jerry Heil привідкриватиме глядачам "внутрішню кухню" проєкту. Фани зможуть побачити на власні очі як проходять кастинги і як учасники готуються до своїх виступів.

Що відомо про Jerry Heil?

Справжнє ім'я української виконавиці Jerry Heil – Яна Шемаєва. Дівчина набула популярності завдяки власному відеоблогу і переспівам пісень відомих українських і світових музикантів. Jerry Heil отримала славу й мільйонні перегляди на Youtube у 2019 році, коли випустила хіт "Охрана, отмєна".

У 2020 році Jerry навіть брала участь у Національному відборі на пісенний конкурс Євробачення й пройшла у фінал, де отримала 6-те місце від суддів. За свою кар'єру виконавиця отримала нагороди YUNA, випустила альбоми #Я_ЯНА, #Особисте та мініальбом "Де мій дім".