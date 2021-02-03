Зіркове подружжя Сергія та Сніжани Бабкіних відправилося в Австрію. Вже через декілька днів музиканту зроблять там операцію, а поки пара насолоджується прогулянками у Відні. Дружина артиста поділилася серією яскравих світлин з екскурсії.

Джерело: інстаграм Сніжани Бабкіної

5 лютого в одній з лікарень Відня Сергієві зроблять операцію на очі. Саме це стало метою поїздки Бабкіних в Австрію. Напередодні важливого дня закохані організували екскурсію Віднем, щоб відволіктися.

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Сергій та Сніжана Бабкіни у Відні

Зараз в Австрії суворий карантин, усі громадські місця закриті, у культурні заклади також не можна потрапити. Тому Сергій та Сніжана домовилися про екскурсію вулицями Відня. Пара неймовірно щаслива, що скористалася такою можливістю. Жінка навіть зазначила, що це була одна з найкращих екскурсій у її житті.

Відень – чудовий, чарівний, величний, умиротворений, затишний, приємний. 3 години захоплення та подиву! Інформації було дуже багато,

– поділилася Сніжана в дописі.

Проте найбільше їй запам'ятався один біографічний факт, який пролунав під час прогулянки. Екскурсовод розповів, що Марія-Терезія – ерцгерцогиня Австрії з династії Габсбургів, дружина імператора Франца I Стефана Лотаринзького народила 16 дітей.

Ви можете собі уявити це? Я шокована! Майже 20 років в декреті! Народжувати дитину раз в рік чи два! Вау! Ось це моє найяскравіше враження від Відня!

– написала в публікації Бабкіна.

Також зіркова дружина опублікувала серію фотографій, яку зробила під час екскурсії. На них Сніжана позувала разом із коханим біля найвизначніших пам'яток Відня.



Сергій та Сніжана Бабкіни у Відні / Фото з інстаграму Сніжани Бабкіної



Сніжана Бабкіна у Відні / Фото з інстаграму Сніжани Бабкіної



Сергій та Сніжана Бабкіни у Відні / Фото з інстаграму Сніжани Бабкіної



Сергій та Сніжана Бабкіни у Відні / Фото з інстаграму Сніжани Бабкіної



Сергій та Сніжана Бабкіни у Відні / Фото з інстаграму Сніжани Бабкіної