Сергей и Снежана Бабкины находятся в Вене. В Австрию супруги полетели для того, чтобы Сергею сделали операцию на глаза. Однако накануне он рассказал жене, что операции не будет. Ее нельзя провести из-за осложнений.

Источник: инстаграм Снежаны Бабкиной

Недавно у музыканта диагностировали редкое заболевание глаз, которое случается раз на миллион. Врачи сказали, что необходимо срочное хирургическое вмешательство, однако операция возможна только за рубежом, поскольку в Украине нет нужного оборудования.

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Сергей вместе с женой отправился в Австрию. Там он прошел обследование, а 5 февраля его должны были прооперировать. Вечером накануне операции Бабкин рассказал любимой, что ее не будет.

"Операции не будет. Вообще ничего не будет", – сказал Сергей.

Снежана Бабкина об отмене операции

Снежана поделилась, что после обследования врач общался с Бабкиным, а переводчицей во время их разговора была медсестра Елена. Девушка сказала, что операцию нельзя провести, поскольку у Сергея также сложная отслойка сетчатки, которую сначала нужно пришить, убрав оттуда жидкость. Врач заявил, что может сделать эту сложную операцию, однако после нее артист должен в течение четырех недель находиться под его наблюдением.

Тогда Сергей подчеркнул, что это невозможно. Ситуацию осложняет то, что без этой операции нельзя сделать ту, которая была запланирована. Сергей был очень расстроенным, не знал, что делать.

После того, как Снежана услышала это все, сказала Сереже возвращаться в больницу, позвонить с помощью видеосвязи их врачу в Харьков и пусть он самостоятельно поговорит с австрийским медиком.

Мы столько всего прошли для того, чтобы оказаться здесь. Нас еле пропустили в Вену. Мы не можем просто так поехать домой,

– подчеркнула женщина.

Сергей сделал так, как посоветовала Снежана, и оказалось, что медсестра неправильно перевела слова врача. Харьковский врач выяснил, что хирургическое вмешательство возможно, однако лишь на одном глазу.

Сперва, прооперируют один, посложнее глаз. Тогда мы полетим домой, а через 2-3 недели вернемся. Врачи посмотрят, как организм реагирует на операцию, а тогда уже сделают ее на другом. Также возможно, что сетчатка прирастет без дополнительной операции,

– рассказала Бабкина.

Снежана Бабкина об операции мужа: смотрите видео онлайн

Что известно о болезни Сергея Бабкина

После обследования в Украине врачи сообщили Бабкину, что у него редкое заболевание глаз, которое случается раз на миллион. У певца диагностировали воспаление задней стенки глаза, отслоение сетчатки и прохождение жидкости. Также на время обследования мужчина уже потерял 70 процентов зрения.

Жена артиста подчеркивала, что до операции главное не потерять оставшееся зрение. Причиной редкого заболевания стал вирус, поразивший почки и давший осложнения на глаза.

На операцию супруги отправились в Австрию, поскольку в Украине нет необходимого оборудования и препаратов.