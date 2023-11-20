Ми ніхто, а вона – королівна, – ексчоловік путіністки Єгорової висловився про стосунки з нею

Колишній чоловік Сніжани Єгорової режисер Семен Горов розповів, які у нього зараз стосунки з ексдружиною. З'ясувалося, що іноді Єгорова йому пише.

Чоловік поділився, що майже не стежить за життям колишньої дружини. Однак, Сніжана Єгорова періодично відправляє йому повідомлення з обуреннями, коли він згадує її в інтерв'ю.

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Колишній чоловік Єгорової розповів про ставлення до ексдружини

Семен Горов поділився, що колишня дружина іноді надсилає йому негативні повідомлення, коли він говорить про неї в інтерв'ю. Натомість сам режисер бажає їй "здоров'я та щастя".

Знаю трохи з розмов (молодшої дочки) Саші, вони спілкуються. Старша (Стася) – категорично ні. Сніжана живе в Туреччині з трьома дітьми. Інколи, коли я щось розповідаю про неї в інтерв’ю, вона мені пише капслоком – всі букви такі здоровенні, що в мене погана українська мова і, мовляв, всі ми взагалі ніхто, а вона королівна,

– відповів Семен.

Горов поділився, що під час шлюбу з телеведучою, у них виникали суперечки через політику. Тоді він не бачив у цьому чогось поганого. Однак, те, що зараз Єгорова пише про Україну, вважає "злочином".

Знаєте, коли раніше між нами були політичні розбіжності в тому, що я голосував за Ющенка, а вона за Януковича, то вважав таке нормальним, бо ми живемо в демократичній державі, кожен має право на свій вибір. А коли вона починає погано писати про Україну та українців – це злочин,

– поділився режисер.

На думку чоловіка, ексдружина не просто вірить у російську пропаганду, а ще й отримує кошти за всі негативні дописи про Україну.

Я не знаю. Думаю тут і те, й інше. У щось вірить, а коли за це ще й платять, то віриться, мабуть, ще краще,

– додав Єгоров.

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