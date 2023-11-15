14 листопада Антіну Мухарському виповнилося 55 років. З цієї нагоди він поділився у дописі деякими думками та розповів про своє життя. Письменник зізнався, що зараз він не спілкується з дітьми.

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Як до Мухарського ставляться діти

Діти зі мною не спілкуються. Їх у мене п'ятеро! Для одних тато – фашист-бандерівець. Для інших – х*й знає що…

– емоційно висловився Антін Мухарський.

Нагадаємо, Антін Мухарський має 5 дітей – дві доньки від попередніх стосунків та троє дітей від колишньої дружини та скандально відомої ведучої Сніжани Єгорової. Зараз Єгорова, яка є палкою прихильницею Путіна, перебуває в Німеччині.

Антін Мухарський подякував дружині Єлизаветі, з якою спілкується на "ви".

"Одного дня вона сказала: "Антінчику – ви прекрасні у всіх своїх проявах та іпостасях. Не зважайте на тих, хто намагається вас знецінити. Ви – геній епохи Українського Відродження. Формуймо власне коло шляхетних людей, близьких нам за духом та світоглядом!" "А всі інші йдуть на х*й? – щиро поцікавився я. "Однозначно!" – радісно озвалася дружина, від якої я за 10 років нашого шлюбу я не почув жодного лайливого слова. Клянуся всім святим! Бо сам Господь благословив наш союз", – зауважив шоумен.



Антін Мухарський з дружиною / Фото з фейсбуку Антіна Мухарського

Мухарський про страх служби на фронті

У дописі Антін Мухарський також відповів, чому не служить на фронті. Він пригадав, як пішов у ТрО на початку повномасштабного вторгнення та сплутав ворожу ДРГ з СБУ й ледь не вбив останніх.

Пойняв одне: на війні дуже страшно. Тому волонтерю. Чого тільки не зробиш, щоб в окоп не лізти. Разом з дружиною зібрали на потреби ЗСУ понад 7 мільйонів гривень. Воювати – сцю. Через те дуже морально потерпаю,

– заявив шоумен.

Мухарський додав: його заспокоює дружина зі словами про те, що кожен має бути на своєму місці. Лише справжні герої здатні йти на фронт.

"Знаю одне – п*здіти з диванів про різні фронти навчилися всі. Піти ж на єдиний – здатні справжні Герої. Честь їм і Слава! А ще всеохопна подяка та всебічна допомога від нас та Бога, в якого вірю", – зазначив музикант.