Акторка раніше заявляла, що не несе відповідальності за дії та слова матері. До того ж вона зізнавалася, що вони тривалий час не підтримують зв'язок. Тепер Стася поділилася, чи ображається через це на маму. Крім того, вона розсекретила, де зараз перебуває Сніжана Єгорова.

До теми Біль і сором, – донька Сніжани Єгорової, яка підтримує Путіна, прокоментувала її позицію

Анастасія Ровінська про стосунки з мамою

Актриса хоч і пробачила своїй матері, втім вона прийняла рішення повністю розірвати з нею стосунки. Стася переконана, що будь-яке спілкування з Єгоровою не має сенсу.

У мене немає образ, але навіщо мені себе переламувати, щоб шукати якісь шляхи, шукати щось хороше, “тому що це мама”. Я не хочу цього робити. Ця людина не заслуговує на увагу. Я її повністю викреслила,

– зазначила Ровінська.

Де тепер живе Сніжана Єгорова

Стася повідомила, що Сніжана Єгорова разом з трьома молодшими дітьми перебралася до Туреччини.

Додамо, старших доньок Анастасію та Олександру Сніжана Єгорова народила від музичного режисера Семена Горова. Крім того, у Єгорової є ще троє дітей, які народилися від відомого шоумена Антіна Мухарського.

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Скандальні висловлювання Сніжани Єгорової

Влітку 2020 року телеведуча зневажливо висловилася про українських героїв, назвавши їх "рагулями та селюками". крім того, Єгорова заявила, що тими, хто відважно захищає незалежність України, керує гостра суїцидальна рішучість, готовність пожертвувати своїм життям заради коханої Батьківщини.

У 2021 році Сніжана висміяла закон про державну мову. Вона тоді зазначила, що українська мова потрібна лише для осіб, які працюють у сфері обслуговування.

Крім того, телеведуча публічно заявляла, що підтримує Путіна. Вона поширила відео з прокремлівського ютуб-каналу і порадила своїм читачам переглянути його "як акт екзорцизму".

"Я підтримую Володимира Путіна! І нехай ця таблетка від божевілля очистить ваш мозок від темного боку свідомості! Дивіться, як акт екзорцизму! Якщо не хочете, щоб на пекло перетворився ваш будинок!", – написала знаменитість.