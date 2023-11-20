Мужчина поделился, что почти не следит за жизнью бывшей жены. Однако Снежана Егорова периодически отправляет ему сообщения с возмущениями, когда он упоминает ее в интервью.

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Бывший муж Егоровой рассказал об отношении к экс-жене

Семен Горов поделился, что бывшая жена иногда посылает ему негативные сообщения, когда он говорит о ней в интервью. Сам режиссер желает ей "здоровья и счастья".

Знаю немного из разговоров (младшей дочери) Саши, они общаются. Старшая (Стася) – категорически нет. Снежана живет в Турции с тремя детками. Иногда, когда я что-то рассказываю о ней в интервью, она мне пишет капслоком – все буквы так здоровенны, что у меня плохой украинский язык и, мол, все мы вообще никто, а она королевна,

– ответил Семен.

Горов поделился, что во время брака с телеведущей у них возникали споры из-за политики. Тогда он не видел в этом ничего плохого. Однако то, что сейчас Егорова пишет об Украине, считает "преступлением".

Знаете, когда раньше между нами были политические разногласия в том, что я голосовал за Ющенко, а она за Януковича, то считал это нормальным, потому что мы живем в демократическом государстве, каждый имеет право на свой выбор. А когда она начинает плохо писать об Украине и украинском – это преступление,

– поделился режиссер.

По мнению супруга, экс-жена не просто верит в российскую пропаганду, а еще и получает средства за все негативные сообщения об Украине.

Я не знаю. Думаю здесь и то, и другое. Во что-то верит, а если за это еще и платят, то верится, пожалуй, еще лучше,

– добавил Егоров.

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