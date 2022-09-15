Українська телеведуча Стася Ровінська поділилась деталями стосунків з мамою в дитинстві. Вона розповіла, що Сніжана Єгорова була дуже суворою.

Читайте також "Не можеш називатися українкою": Потап розповів, як листувався з артистами-зрадниками

Стася Ровінська про маму

Ведуча, яка тепер живе в Америці, розповіла, що її дитинство було непростим. Перед приходом додому вона заглядала, чи стоїть на подвір'ї мамине авто, щоб підготуватися до зустрічі з нею.

Я боялася повертатися додому. Це могло бути будь-що. Ну, просто така атмосфера не дуже приємна. Постійно в такому напруженні ти живеш. Це складно, коли ти не можеш розслабитися навіть у себе вдома. Прочуханка була за будь-що, це залежало від настрою. Коли ти бачиш несправедливість у всьому, ти не заслужила, або навіть якщо заслужила, можна це якось інакше обговорити,

– зізналась Стася Ровінська.

Водночас з її батьком були набагато кращі стосунки. Музичний продюсер Семен Горов підтримував доньку та заступався за неї.

"Коли ти в цьому живеш, тобі здається, що це нормально. Коли мені пишуть: "Не можна так з мамою, це ж твоя мама". Та можна. З ким завгодно можна. Не можна так з дітьми поводитися. Не можна бути такою людиною, яка гнобить і постійно так поводиться. Якщо ти відчуваєш, що це не нормально, неважливо, хто це, треба йти із цих стосунків. І не треба писати, що тебе Бог покарає, нехай так думають люди, які так чинять, що їм прилетить. Я набагато краще стала почуватися, коли я повністю припинила спілкуватися. Я стала набагато впевненіша у собі, щаслива", – поділилась Ровінська.



Сніжана Єгорова і Стася Ровінська / Фото з інстаграму ведучої

Нагадаємо, Стася Ровінська повністю припинила стосунки з матір'ю. Нещодавно вона зізнавалась, що зробила це не тільки через її політичні погляди, але й проблеми у відносинах. Про це вона зовсім не шкодує.

"Перестала з нею повністю спілкуватись за рік до війни. Просто не казала про це. Це тягнулося усе моє життя. Просто знайшла нарешті в собі сили це припинити. У моєму випадку це супер! Це звільнення і перемога над собою. Вихід зі стану жертви й нарешті нормальне життя. Я стала легше дихати після цього".