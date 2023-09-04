Селена Гомес перенесла операцію після того, як сильно травмувалася: в якому стані співачка

Популярна співачка Селена Гомес шокувала підписників фотографією з гіпсом на руці. Як виявилося, зі знаменитістю стався нещасний інцидент. Виконавиця розповіла, що травмувалася, коли поверталася від машини додому.

Вона спіткнулася, впала та зламала руку. Після чого перенесла операцію та має багато синців на руці та тілі.

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Селена Гомес серйозно травмувалася

Зірка зізналася, що впала через сукню. Через те, що плаття було довге, вона на нього наступила, спіткнулася й впала.

Я б хотіла, щоб у мене була справді крута історія про те, що я врятувала чиєсь життя чи щось подібне. Але я була в довгій сукні — це була літня сукня — я йшла від машини до дому й спіткнулася,

– розповіла співачка.



Селена Гомс травмувалася / Скриншот з інстаграм-сторіс

Зараз знаменитість продовжує займатися звичними справами, проте вже з пошкодженою рукою.

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