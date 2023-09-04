Вона спіткнулася, впала та зламала руку. Після чого перенесла операцію та має багато синців на руці та тілі.

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Селена Гомес серйозно травмувалася

Зірка зізналася, що впала через сукню. Через те, що плаття було довге, вона на нього наступила, спіткнулася й впала.

Я б хотіла, щоб у мене була справді крута історія про те, що я врятувала чиєсь життя чи щось подібне. Але я була в довгій сукні — це була літня сукня — я йшла від машини до дому й спіткнулася,

– розповіла співачка.



Селена Гомс травмувалася / Скриншот з інстаграм-сторіс

Зараз знаменитість продовжує займатися звичними справами, проте вже з пошкодженою рукою.

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