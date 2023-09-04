Вона спіткнулася, впала та зламала руку. Після чого перенесла операцію та має багато синців на руці та тілі.
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Селена Гомес серйозно травмувалася
Зірка зізналася, що впала через сукню. Через те, що плаття було довге, вона на нього наступила, спіткнулася й впала.
Я б хотіла, щоб у мене була справді крута історія про те, що я врятувала чиєсь життя чи щось подібне. Але я була в довгій сукні — це була літня сукня — я йшла від машини до дому й спіткнулася,
– розповіла співачка.
Селена Гомс травмувалася / Скриншот з інстаграм-сторіс
Зараз знаменитість продовжує займатися звичними справами, проте вже з пошкодженою рукою.
Знаменитості, які також нещодавно травмувалися
- Співачка Адель виступила у Лас-Вегасі. Втім, під час концерту виконавиці стало погано, через що вона змушена була взяти перерву і піти за лаштунки. Там команда співачки знайшла її без свідомості просто на підлозі. Як виявилось, це трапилось через радикуліт, на який виконавиця страждає вже тривалий час.
- Елтона Джона терміново госпіталізували до лікарні. ЗМІ повідомляють, що з 76-річним виконавцем стався нещасний випадок у Ніцці. За даними журналістів, артист впав та отримав травми. Його одразу доправили до лікарні в Монако. Сам Елтон поки не виходив на зв'язок у соцмережі та не коментував своє падіння.
- Телеведучий Анатолій Анатоліч сильно травмувався. Це трапилось просто на спортивному полі під час гри у футбол. Шоумена оглянули лікарі й наклали на ногу гіпс. З'ясувалося, що у ведучого перелом середнього пальця.