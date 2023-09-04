Британська акторка Софі Тернер та співак Джо Джонас були у шлюбі близько 4 років. Їхні стосунки, схоже, завершилися, – стверджує американська преса.
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Софі Тернер та Джо Джонас розлучаються
Стало відомо, що Джо Джонас найняв адвоката з розлучень. Ймовірно, саме він став ініціатором розриву шлюбу.
Останні місяці пара начебто проводить час нарізно, хоча Софі востаннє викладала фото з чоловіком ще 2 тижні тому. Також джерела повідомляють, що вже пів року у подружжя напружені стосунки. Ні Софі, ні Джо, не хочуть давати пресі коментарі.
Софі Тернер і Джо Джонас / Фото з інстаграму Софі Тернер
Що відомо про шлюб Софі Тернер та Джо Джонаса
- Зірка "Гри престолів" та соліст Jonas Brothers закрутили роман у 2016 році, коли почали листуватися в соцмережах. Їхньому знайомству також сприяли спільні друзі.
- Наступного року переписування переросли у кохання, тож пара заручилась. У 2019 році Софі та Джо зіграли несподіване весілля у Лас-Вегасі, а згодом ще раз одружилися на романтичній церемонії у Франції.
- Софі Тернер та Джо Джонас виховують двох дітей – 3-річну доньку Віллу та однорічну донечку, ім'я якої пара приховує. Акторка завжди наполягала на приватності щодо дітей та навіть зверталась до папараці з проханням про повагу до особистого простору.