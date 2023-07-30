Шоумен зламав палець на нозі. Про те, як зараз почувається шоумен – читайте далі.
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Анатолій Анатоліч травмував ногу
Шоумен розповів, що під час гри він сильно вдарився. Відтак Анатолічу викликали швидку та відвезли до травмпункту. Там його оглянули лікарі й наклали на ногу гіпс. З'ясувалося, що у ведучого перелом середнього пальця.
Зламав палець на футболі. Картина не для слабкодухих,
– сказав телеведучий.
Зараз шоумен почувається значно краще. Однак він зазначив, що тепер йому знадобиться водій, бо сам не зможу керувати автомобілем.
Анатолій Анатоліч зламав палець на нозі / Скриншот з інстаграм-сторіс
Проблеми зі здоров'ям в українських зірок
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