Там команда співачки знайшла її без свідомості просто на підлозі. Як виявилось, це трапилось через радикуліт на який виконавиця страждає вже тривалий час.

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Адель зомліла під час концерту у Лас-Вегасі

На щастя, помічники знаменитості були поруч. Вони негайно надали їй першу допомогу відтак виконавиця змогла продовжити свій виступ.

Відомо, що здебільшого хвороба прогресує через стрес або неправильну поставу співачки. Для того, щоб полегшити біль, артистка часто опирається всією вагою на одну ногу, а потім на іншу. Окрім цього, вона почала активно займатися спортом, проте це не дуже ефективно в боротьбі з хворобою.

Нагадаємо, у листопаді 2021 Адель вперше за 6 років повернулась у шоубізнес. В середині жовтня вона випустила кліп у чорно-білих тонах на пісню Easy On Me. Згодом артистка презентувала довгоочікуваний альбом "30". Він присвячений думкам співачки про материнство, її болюче розлучення та сина. Після нового альбому британська виконавиця виступала на приватному концерті, де гостями стали запрошені зірки та близькі співачки. І вже у липні минулого року вона вперше за 5 років заспівала для публіки.

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