Елтон Джон отримав травми, проте зараз почувається краще. Про інцидент повідомило французьке видання.

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За даними журналістів, стався нещасний випадок у його будинку в Ніцці – 76-річний Елтон Джон впав та отримав травми.

Виконавця одразу доправили до лікарні в Монако. Співак отримав незначні травми, тож наразі почувається краще.

Сам Елтон Джон поки не виходив на зв'язок у соцмережі та не коментував своє падіння.

Хто з зірок нещодавно потрапляв до лікарні

  • У серпні дружина українського телеведучого Тімура Мірошниченка розповіла про складну ніч, яку їй довелося пережити. Вночі вона блювала та ледь не втратила свідомість. Швидка їхала 90 хвилин. В результаті Інна відмовилася від госпіталізації.
  • 30 липня Ксенія Мішина також потрапила в лікарню. Вона цілу ніч дуже погано почувалася. З'ясувалось, що акторка сильно отруїлася морепродуктами.
  • У червні Мадонна потрапила до реанімації через бактеріальну інфекцію. Її знайшли непритомною вдома. Через хворобу зірка була змушена відкласти світовий тур. Вона провела декілька днів у відділені інтенсивної терапії та була прикутою до ліжка.
  • Додамо, що дружина Віктора Павліка розповіла, що співаку робитимуть операцію. Як виявилось, він народився з вадою серця. "З віком один з клапанів вийшов з ладу, не виконує свою функцію, тому треба ставити штучний клапан. Операцію запланували на осінь", – повідомила Катерина.