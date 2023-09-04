Она споткнулась, упала и сломала руку. После чего перенесла операцию. Теперь у нее есть много синяков на руке и теле.
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Селена Гомес серьезно травмировалась
Звезда призналась, что упала из-за платья. Из-за того, что оно было длинным, Селена на него наступила, споткнулась и упала.
Я бы хотела, чтобы у меня была действительно крутая история о том, что я спасла чью-то жизнь или нечто подобное. Но я была в длинном платье – это было летнее платье – я шла от машины к дому и споткнулась,
– рассказала певица.
Селена Гомс травмировалась / Скриншот с инстаграмм-сторис
Сейчас знаменитость продолжает заниматься привычными делами, но уже с поврежденной рукой.
Знаменитости, которые также недавно травмировались
- Певица Адель выступила в Лас-Вегасе. Но во время концерта исполнительнице стало плохо, из-за чего она вынуждена была взять перерыв и уйти за кулисы. Там команда певицы нашла ее без сознания прямо на полу. Как оказалось, это случилось из-за радикулита, которым исполнительница страдает уже длительное время.
- Элтона Джона срочно госпитализировали в больницу. СМИ сообщают, что с 76-летним исполнителем произошел несчастный случай в Ницце. По данным журналистов, артист упал и получил травмы. Его сразу доставили в больницу в Монако. Сам Элтон пока не выходил на связь в соцсети и не комментировал свое падение.
- Телеведущий Анатолий Анатолич сильно травмировался. Это произошло прямо на спортивном поле во время игры в футбол. Шоумена осмотрели врачи и положили на ногу гипс. Выяснилось, что у ведущего перелом среднего пальца.