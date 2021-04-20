Зухвала модель вже майже рік живе на іспанському острові Ібіца. Там зірка влаштовує провокативні фотосесії у відвертих образах і розбурхує уяву понад 16 мільйонів підписників.

Спекотно Демі Роуз випнула апетитні сідниці в обтислій сукні: зухвалий образ зірки

Сексуальний look Демі Роуз

На новому фото, яке з'явилося на акаунті Демі, вона позує в розкішному будинку біля статуеток у вигляді леопардів. Роуз зображена на знімку в чорних обтислих лосинах і топі, у якому випнула пишні груди. Вона вкотре зробила акцент на бюсті, що неабияк подобається прихильникам.

Таке вбрання модель поєднала з довгими чорними чоботами від Dior і довершила зухвалий look стильним головним убором. Волосся вона вклала у легкі локони, а на обличчі зробила ніжний макіяж у нюдових відтінках.



Провокативний образ Демі Роуз / Фото з інстаграму Демі Роуз

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