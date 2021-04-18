Кортні Кардашян є однією з найсексуальніших жінок у світовому шоу-бізнесі. Нею захоплюються мільйони дівчат у різних куточках світу. За інстаграм-сторінкою моделі слідкують 116 мільйонів користувачів мережі, які не залишають без уваги жодну публікацію.

Спекотно "Ангелу" Жозефін Скрівер – 28: найсексуальніші фото данської красуні 18+

Особливу цікавість викликають провокативні дописи. Кортні знає, як підкреслити принади свого тіла, тому часто постає перед камерою у купальниках та відвертому вбранні. Вона розбурхує уяву прихильників еротичними світлинами. У 42-ий день народження журналісти Showbiz 24 підготували для вас добірку найспекотніших фотографій американської телезірки. Приємного перегляду!

Сексуальні фото зухвалої Кортні Кардашян