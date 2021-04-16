Вінтаж личить Геллі Беррі

Яскраву та спокусливу сукню Геллі придбала у магазині La Dolce Vita Vintage. Її родзинками стали оголена спина та лівий бік сукні, зшитий лише кількома чорними смужками. Тому можна побачити, що для образу акторці не знадобилась білизна.

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"Посередній дзвінок, я повісила слухавку..." – таємниче підписала фото зірка.

Її сфотографували на вулиці посеред пишної зеленої рослинності, а сама вона наче збігала по сходах вниз. На її здивованому обличчі немає макіяжу, а волосся має природне укладання.



Сексуальна Геллі Беррі / Фото з інстаграму акторки

Варто додати, що у тій же локації Геллі кілька днів тому позувала в іншому привабливому образі – у коричневих штанах-джогерах, бюстгальтері в тон та босоніжках. Схоже, Беррі чудово та весело проводить час на карантині.