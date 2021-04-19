Мільярдерка, американська модель та зірка реаліті Кайлі Дженнер не соромиться демонструвати апетитну фігуру на камеру. Навпаки, вона обожнює позувати у відвертих фотосесіях в еротичному вбранні чи зовсім без нього.
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Зухвале фото Кайлі Дженнер
Знаменитість зробила світлину на тлі неймовірного краєвиду та біля величезного басейну. Схоже, модель знову вирішила відпочити та порелаксувати на теплому сонці.
Кайлі Дженнер постала перед камерою у рожево-ліловому в'язаному бікіні на зав'язках. Купальник вдало підкреслював пишні форми зірки та її тендітну талію, яку мільйонерка прикрасила тонким золотим ланцюжком.
Також Кайлі доповнила пікантний аутфіт сріблястим ланцюжком з підвіскою на шиї та масивними сережками-кільцями. Не залишився непомітним і розкішний манікюр Дженнер у яскравих тонах. Модель звабливо звернула голову до неба та заплющила очі від задоволення. Вона розпустила довге волосся й позувала без макіяжу, похизувавшись природною вродою.
Кайлі Дженнер / Фото з інстаграму Кайлі Дженнер
Гарячі образи Кайлі Дженнер
- Зірка похизувалась відвертим декольте у в'язаному топі;
- Кайлі засвітила розкішне тіло в неоновому бікіні;
- Знаменитість показала пишні сідниці в обтислому вбранні.