Грайлива британка Демі Роуз впевнена у собі та знає, як підкреслити принади свого тіла. Днями вона оприлюднила чергову серію гарячих знімків та завела більш як 16-мільйонну аудиторію підписників.

Не менш гаряче Фіналістка "Холостяка-10" завела мережу еротичним образом у мереживній білизні: спекотне фото

Еротичні фото Демі Роуз

Нова пікантна фотосесія знаменитої британської моделі проходила в Іспанії на острові Ібіца. Зірка позувала перед об'єктивом на тлі чарівного краєвиду, що робило знімки по-особливому атмосферними.

Демі Роуз постала у смугастій напівпрозорій червоно-синій сукні, що переливалась кольорами, на тонких бретелях. Довге й обтисле вбрання вдало підкреслювало пишні форми моделі. Зваблива британка не соромилась демонструвати вигини, тому випинала апетитні сідниці й груди на камеру. До того ж зірка не одягнула бюстгальтер та засвітила надзвичайно відверте декольте.

Спокусливий аутфіт Демі Роуз доповнила масивними золотими сережками, стильними сонцезахисними окулярами з блакитними скельцями, каблучками та браслетом на руці. Довге волосся вона зібрала у високий акуратний пучок. Образ моделі завершив гарний макіяж з акцентом на губах.



Демі Роуз / Фото з інстаграму Демі Роуз



Демі Роуз / Фото з інстаграму Демі Роуз