Дерзкая модель уже почти год живет на испанском острове Ибица. Там звезда устраивает провокационные фотосессии в откровенных образах и будоражит воображение более 16 миллионов подписчиков.

Жарко Деми Роуз выпятила аппетитные ягодицы в обтягивающем платье: дерзкий образ звезды

Сексуальный look Демі Роуз

На новом фото, которое появилось на аккаунте Деми, она позирует в роскошном доме возле статуэток в виде леопардов. Роуз изображена на снимке в черных обтягивающих лосинах и топе, в котором выпятила пышную грудь. Она в который раз сделала акцент на бюсте, что сильно нравится поклонникам.

Такой наряд модель соединила с длинными черными сапогами от Dior и довершила дерзкий look стильным головным убором. Волосы она уложила в легкие локоны, а на лице сделала нежный макияж в нюдовых тонах.



Провокационный образ Деми Роуз / Фото из инстаграма Деми Роуз

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