Ведуча запитала в Чемерова, що робити з Брежнєвою, яка нещодавно приїздила до Києва, та Лободою, яка нібито підтримує українців. На це музикант відповів, що важлива свідомість народу.

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За його словами, українці мають розуміти, хто є хто. Чемеров припускає, що когось можна пробачити, але треба дивитися на його вчинки.

Лободу можна було б пробачити, але вона довела свою нечистоту наміру. Вона ж провела цей концерт у Харкові, де принизила дівчину і вела себе як ск*тина. Вона спробувала, в неї не вийшло, тому пробачити складно,

– висловився Чемеров.

На його думку, якщо людина реально розуміє та кається, то її можна пробачити.

Водночас Олександр переконаний, що продюсера Юрія Бардаша неможливо пробачити, бо він зробив і продовжує робити багато поганого для країни.

Музикант також висловився про Олександра Невзорова, якому, можливо, дали українське громадянство. Чемеров запевнив, що Невзоров – це "джокер".

"Він може казати одне, потім – інше. Мені Невзоров до ср*ки. Скажу лише одне, якщо можна використати ворога у свою користь, то це треба робити", – відповів він.

Дивіться інтерв'ю з Олександром Чемеровим: відео

Довідка! Світлана Лобода та Віра Брежнєва до початку повномасштабної війни жили та будували кар'єру в Росії.



Так, Лобода лише через тиждень після вторгнення заговорила про війну, втім вона не відповіла, хто агресор. Згодом співачка таки публічно засудила Росію, виїхала звідти та розірвала всі зв'язки.



Віра Брежнєва після початку війни виїхала в Італію. У березні вона показала, як сортує гуманітарну допомогу для України. Сама співачка у соцмережах часто пише українською мовою. У шоубізі стверджують, що Віра Брежнєва допомагає біженцям та ЗСУ.

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