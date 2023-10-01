Ведуча запитала в Чемерова, що робити з Брежнєвою, яка нещодавно приїздила до Києва, та Лободою, яка нібито підтримує українців. На це музикант відповів, що важлива свідомість народу.
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За його словами, українці мають розуміти, хто є хто. Чемеров припускає, що когось можна пробачити, але треба дивитися на його вчинки.
Лободу можна було б пробачити, але вона довела свою нечистоту наміру. Вона ж провела цей концерт у Харкові, де принизила дівчину і вела себе як ск*тина. Вона спробувала, в неї не вийшло, тому пробачити складно,
– висловився Чемеров.
На його думку, якщо людина реально розуміє та кається, то її можна пробачити.
Водночас Олександр переконаний, що продюсера Юрія Бардаша неможливо пробачити, бо він зробив і продовжує робити багато поганого для країни.
Музикант також висловився про Олександра Невзорова, якому, можливо, дали українське громадянство. Чемеров запевнив, що Невзоров – це "джокер".
"Він може казати одне, потім – інше. Мені Невзоров до ср*ки. Скажу лише одне, якщо можна використати ворога у свою користь, то це треба робити", – відповів він.
Дивіться інтерв'ю з Олександром Чемеровим: відео
Що про Лободу та Брежнєву говорять інші артисти
- Раніше позицію скандальних співачок коментував лідер гурту "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка. На його думку, артистки "скоїли культурний злочин" і війна в Україні, зокрема, на їхній совісті. Йому складно їх пробачити.
- Анастасія Приходько також засудила співачок. Вона зауважила, що для Брежнєвої та Лободи війна почалася у 2022, а для неї – ще у 2014 році. Зірка заявила, що не можна одягати на себе прапор України, але співати пісні російською.
- Лідер гурту Kozak System Іван Леньо розповів, що до повномасштабної війни в Україні існували дві музичні спільноти – проукраїнська та "какая разница", до якої належали переважно поп-артисти. За його словами, дехто вже пробачив Лободі та Брежнєвій.