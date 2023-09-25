Він переконаний, що співачки "скоїли культурний злочин" і війна в Україні, зокрема, на їхній совісті. Тож йому складно їх пробачити.

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Олег Скрипка висловився про Лободу і Брежнєву

На думку артиста, слід зробити так, щоб культурні злочини не мали терміну придатності. Тоді українці пам'ятатимуть про всі дії знаменитостей та не робитимуть помилок, які були раніше, коли вони пробачали артистам всі ганебні вчинки.

Війна в Україні, тому що спочатку було скоєно культурний злочин, зокрема й цими діячами, цими істотами. І через те, що вони 25 лютого переписали свої тексти українською мовою, і через те, що вони зараз типу підтримують Україну, їхній злочин не перестає існувати. І війна в Україні — це, зокрема, і на їхній совісті. І таких персонажів дуже багато,

– поділився виконавець.

Інтерв'ю з Олегом Скрипкою: дивіться відео онлайн

Позиція Лободи та Брежнєвої щодо війни в Україні

Обоє співачок до 24 лютого 2022 року жили та активно будували кар'єру в Росії.

Світлана Лобода лише через тиждень після вторгнення заговорила про війну, втім вона не відповіла, хто агресор, а українців назвала "маленькими людьми". Згодом співачка все ж виїхала з Росії та розірвала всі зв'язки з країною-агресоркою.

лише через тиждень після вторгнення заговорила про війну, втім вона не відповіла, хто агресор, а українців назвала "маленькими людьми". Згодом співачка все ж виїхала з Росії та розірвала всі зв'язки з країною-агресоркою. Віра Брежнєва після початку великої війни виїхала в Італію. У березні вона показала, як сортує гуманітарку для України. Сама співачка у соцмережах часто пише українською мовою. У шоубізі навіть стверджують, що Віра Брежнєва допомагає біженцям та ЗСУ.

Водночас виконавиці продовжують співати свої російськомовні хіти. Крім того, вони неодноразову вже потрапляли в гучні скандали. Зокрема, Лобода публічно принизила дівчинку, яка на її концерті вийшла за плакатом проти виконавиці.

Як інші зірки висловлювались про Лободу і Брежнєву

Анастасія Приходько засудила співачок. Вона зауважила, що для Брежнєвої та Лободи війна почалася у 2022, а для неї – ще у 2014 році.

"Не можна одягати на себе прапор України й співати пісні російською… Або ти з прапором говориш українською, або не одягай його на себе. Тому що це подвійні стандарти… Що стосується Лободи, то одягати прапор як сукню, коли під прапором гинуть наші хлопці – це неповага до державного прапора. Навіщо ти взагалі співаєш пісні російською?", – зауважила Приходько.