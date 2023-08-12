Днями скандальна Лобода мовою країни-агресора розповідала в Ніцці про "непрості випробування українців". Цей вчинок обурив українців.
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Співачка Анастасія Приходько висловилася стосовно Лободи та Брежнєвої, які продовжують співати російськомовні хіти, водночас розмахуючи прапором України.
Не можна одягати на себе прапор України й співати пісні російською… Або ти з прапором говориш українською, або не одягай його на себе. Тому що це подвійні стандарти… Що стосується Лободи, то одягати прапор як сукню, коли під прапором гинуть наші хлопці – це неповага до державного прапора. Навіщо ти взагалі співаєш пісні російською?,
– запитала Приходько.
Співачка пояснює, що для Брежнєвої та Лободи війна почалася у 2022, а для неї – ще у 2014 році.
"Я у 2014 відмовилася від усього. Я не перекладаю свої російськомовні хіти на українську, тому що це минуле. Я співаю повністю нову програму… А вони перекладають старі хіти. Чого вони бояться? Українець – безстрашний, а у них страх", – зазначила Анастасія.
За її словами, Настя Каменських також намагається всидіти на двох стільцях.
Дивіться повне інтерв'ю з Анастасією Приходько: відео
Позиція Лободи та Брежнєвої щодо війни
- Ці співачки до початку повномасштабної війни жили та будували кар'єру в Росії.
- Світлана Лобода лише через тиждень після вторгнення заговорила про війну, втім вона не відповіла, хто агресор, а українців назвала "маленькими людьми”. Згодом виконавиця все ж таки почала публічно засуджувати Росію.
- Віра Брежнєва після початку війни виїхала в Італію. У березні вона показала, як сортує гуманітарку для України. Сама співачка у соцмережах часто пише українською мовою. У шоубізі стверджують, що Віра Брежнєва допомагає біженцям та ЗСУ.
- Зазначимо, що Лобода виїхала та розірвала всі зв'язки з країною-агресоркою. Брежнєва зараз теж живе за кордоном, вона покинула Росія і засудила дії влади. Проте співачки продовджують співати свої російськомовні хіти, тому українці не вірять у їх щирість.