Приїхала співачка сама, без чоловіка Костянтина Меладзе. В Інстаграмі Брежнєва опублікувала відео, яке зняли друзі артистки, зустрічаючи її на вокзалі.

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Віра Брежнєва повернулася в Україну

Після обіймів із друзями Брежнєва станцювала на вокзалі. Схоже, зірку переповнюють радісні емоції від повернення до української столиці.

Мій сонячний Київ. Мої чудові друзі. Моя найочікуваніша подорож,

– підписала ролик співачка

У відео помітно, що Віра Брежнєва прибула до України потягом "Солотвино – Київ". Вона приїхала сама, без чоловіка, українського композитора Костянтина Меладзе.

У сторіс вона показала фото з Києва. Вона сфотографувалася на фоні будинку з написом: "Що може бути краще, ніж сім'я у 44 мільйони".



Віра Брєжнєва приїхала до Києва / Фото з її інстаграм-сторіс

"Привіт, любий Київ. Привіт, любі", – написала вона на фото.

Реакція мережі

У соцмережах прихильники співачки зраділи її візиту до Києва. Водночас багато українців були здивовані неочікуваним вчинком Віри Бреєжнєвої. У коментарях думки підписників розділилися:

"За півтора року "патріотка" нарешті приїхала".

"Де ти була раніше? Приїхала коли скрутило?"

"Краще пізно, ніж ніколи. Молодець. Вона зразу прийняла правильну позицію".

"А співає російською. От вони перевзуваються зі швидкістю світла".

"Віра, тільки співай українською".

"Яка різниця якою мовою говорить чи співає людина, головне те, що вона вибрала добро і підтримує Україну а не путінську фашистську Росію".

"Жаль, що так багато негативної реакції і осудження людей в українців на простий радісний відеоролик від публічної людини".

"Ніколи в ній не сумнівалась! Щирі вітання в Україні!"

До слова, початком повномасштабної війни Віра Брежнєва виїхала в Італію. У березні вона показала, як сортує гуманітарку для України. Сама співачка у соцмережах часто пише українською мовою. У шоу-бізі стверджують, що Віра Брежнєва допомагає не лише біженцям, а й ЗСУ. Зокрема, Слава Дьомін запевняє, що її благодійність почалася задовго до 24 лютого, просто вона "не любить понтуватися своїми вчинками".

Водночас її чоловік Костянтин Меладзе замовчує повномасштабне вторгнення Росії в Україну. За словами Андрія Данилка, який підтримує зв'язок із продюсером, Меладзе "дуже важко їхав із Росії", а зараз перебуває в Італії.