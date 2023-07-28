Приїхала співачка сама, без чоловіка Костянтина Меладзе. В Інстаграмі Брежнєва опублікувала відео, яке зняли друзі артистки, зустрічаючи її на вокзалі.
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Віра Брежнєва повернулася в Україну
Після обіймів із друзями Брежнєва станцювала на вокзалі. Схоже, зірку переповнюють радісні емоції від повернення до української столиці.
Мій сонячний Київ. Мої чудові друзі. Моя найочікуваніша подорож,
– підписала ролик співачка
У відео помітно, що Віра Брежнєва прибула до України потягом "Солотвино – Київ". Вона приїхала сама, без чоловіка, українського композитора Костянтина Меладзе.
У сторіс вона показала фото з Києва. Вона сфотографувалася на фоні будинку з написом: "Що може бути краще, ніж сім'я у 44 мільйони".
Віра Брєжнєва приїхала до Києва / Фото з її інстаграм-сторіс
"Привіт, любий Київ. Привіт, любі", – написала вона на фото.
Реакція мережі
У соцмережах прихильники співачки зраділи її візиту до Києва. Водночас багато українців були здивовані неочікуваним вчинком Віри Бреєжнєвої. У коментарях думки підписників розділилися:
- "За півтора року "патріотка" нарешті приїхала".
- "Де ти була раніше? Приїхала коли скрутило?"
- "Краще пізно, ніж ніколи. Молодець. Вона зразу прийняла правильну позицію".
- "А співає російською. От вони перевзуваються зі швидкістю світла".
- "Віра, тільки співай українською".
- "Яка різниця якою мовою говорить чи співає людина, головне те, що вона вибрала добро і підтримує Україну а не путінську фашистську Росію".
- "Жаль, що так багато негативної реакції і осудження людей в українців на простий радісний відеоролик від публічної людини".
- "Ніколи в ній не сумнівалась! Щирі вітання в Україні!"
До слова, початком повномасштабної війни Віра Брежнєва виїхала в Італію. У березні вона показала, як сортує гуманітарку для України. Сама співачка у соцмережах часто пише українською мовою. У шоу-бізі стверджують, що Віра Брежнєва допомагає не лише біженцям, а й ЗСУ. Зокрема, Слава Дьомін запевняє, що її благодійність почалася задовго до 24 лютого, просто вона "не любить понтуватися своїми вчинками".
Водночас її чоловік Костянтин Меладзе замовчує повномасштабне вторгнення Росії в Україну. За словами Андрія Данилка, який підтримує зв'язок із продюсером, Меладзе "дуже важко їхав із Росії", а зараз перебуває в Італії.