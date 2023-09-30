Олександр Чемеров відверто висловився про колишніх друзів, які обрали бік Росії. Серед них – колишня дружина лідера Quest Pistols Ірина Горбачова.

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Саша Чемеров про Іру Горбачову

Горбачова родом з Маріуполя. Спершу вона начебто засуджувала війну, але згодом повернулась до країни-терориста й ходила на червоні доріжки кінофестивалів та хвалилась російськими фільмами.

Для мене це був шок. Ми спілкувалися і дружили. Вона спочатку виїхала з Росії, була у Грузії й допомагала як могла. Але в якийсь момент вона повернулася у РФ. Ми спілкувалися. Я говорив їй: "Нафіга ти це робиш? Ти не розумієш, що тебе там вкусять зомбі, ти станеш така сама зомбі, як вони там усі",

– пригадав Олександр.

Ірина виправдовувалась тим, що в неї у Росії залишилися рідні. Але музикант припинив відтоді з нею спілкування.

"Не українка вона. Сталося так, як я і думав: вона вкотилась у цю зомбопрограму і стала зомбі. Мати український паспорт або народитися в Україні – не означає бути українцем. Так само як є іноземці, які спочатку повномасштабного вторгнення роблять дуже багато. Їх можна назвати українцями", – вважає Чемеров.

Нагадаємо, Антон Савлєпов та Іра Горбачова одружилися в липні 2021 року. У квітні 2023 соліст Quest Pistols повідомив, що вони розійшлись, згодом це підтвердила й акторка.

Інтерв'ю з Сашею Чемеровим: дивіться відео онлайн

Як Юра Бардаш зрадив і Чемерова, і країну

Аліна Доротюк у розмові іронічно припустила, що у випадку з Юрієм Бардашем, нести ахінею зраднику вдається під дією певних речовин. Та Саша Чемеров звернув увагу й на інше.

Те, що він вживає, – це факт. Але не в тому справа, у принципі. Там справа у грошах. Він працює на ФСБ – це страшнючий зрадник тупорилий, який мене зрадив кілька разів і зрадив країну свою вкінці. У багатьох людей він накрав грошей, так само як і в мене особисто, дуже великі гроші він вкрав і продовжує красти навіть зараз,

– поділився артист.

Музикант додав, що не вважає точно доречним говорити про схожих персонажів і тягнути їх в інфопростір.

Що сталось з Бардашем