Олександр Чемеров відверто висловився про колишніх друзів, які обрали бік Росії. Серед них – колишня дружина лідера Quest Pistols Ірина Горбачова.
До слова Це був не один раз, – Саша Чемеров про Тіну Кароль, яка відмовилась поїхати до військових
Саша Чемеров про Іру Горбачову
Горбачова родом з Маріуполя. Спершу вона начебто засуджувала війну, але згодом повернулась до країни-терориста й ходила на червоні доріжки кінофестивалів та хвалилась російськими фільмами.
Для мене це був шок. Ми спілкувалися і дружили. Вона спочатку виїхала з Росії, була у Грузії й допомагала як могла. Але в якийсь момент вона повернулася у РФ. Ми спілкувалися. Я говорив їй: "Нафіга ти це робиш? Ти не розумієш, що тебе там вкусять зомбі, ти станеш така сама зомбі, як вони там усі",
– пригадав Олександр.
Ірина виправдовувалась тим, що в неї у Росії залишилися рідні. Але музикант припинив відтоді з нею спілкування.
"Не українка вона. Сталося так, як я і думав: вона вкотилась у цю зомбопрограму і стала зомбі. Мати український паспорт або народитися в Україні – не означає бути українцем. Так само як є іноземці, які спочатку повномасштабного вторгнення роблять дуже багато. Їх можна назвати українцями", – вважає Чемеров.
Інтерв'ю з Сашею Чемеровим: дивіться відео онлайн
Як Юра Бардаш зрадив і Чемерова, і країну
Аліна Доротюк у розмові іронічно припустила, що у випадку з Юрієм Бардашем, нести ахінею зраднику вдається під дією певних речовин. Та Саша Чемеров звернув увагу й на інше.
Те, що він вживає, – це факт. Але не в тому справа, у принципі. Там справа у грошах. Він працює на ФСБ – це страшнючий зрадник тупорилий, який мене зрадив кілька разів і зрадив країну свою вкінці. У багатьох людей він накрав грошей, так само як і в мене особисто, дуже великі гроші він вкрав і продовжує красти навіть зараз,
– поділився артист.
Музикант додав, що не вважає точно доречним говорити про схожих персонажів і тягнути їх в інфопростір.
Що сталось з Бардашем
- Спочатку продюсер порівняв Україну з нацистською Німеччиною, а згодом вийшов у прямий ефір, де говорив про "вчасну капітуляцію", "один русский народ". Він відзначився божевільними заявами про Революцію Гідності та повномасштабне вторгнення.
- Пізніше Бардаш виїхав у Москву, де захотів отримати російський паспорт та нове ім'я під наставництвом московської церкви. Зараз продюсер за кожної нагоди підіграє російській пропаганді.