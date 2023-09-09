Сам Yarmak від початку повномасштабної війни служить у ЗСУ. Днями репер став командиром підрозділу управління дронами.
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Олександр Ярмак зізнається – приголомшений, що українці приймають Лободу.
Я ох*їв. Я дивуюсь цим військовим (які ходять на Лободу – 24 Канал) і дивуюсь тому, наскільки Лобода звикла пробивати стіни. Після її виступу в Харкові був ніби скандал, пов'язаний зі мною, який був штучно створений,
– висловився Yarmak.
Тоді артист написав, що всі, хто був на концерті Лободи в Харкові, – це баласт нації.
За словами Ярмака, якщо люди не усвідомлюють, що відбувається в країні, хто перед ними і як ця людина поводиться, то він не відмовиться від своїх слів.
Репер додав, що через його слова якийсь блогер "розніс" артиста у замовній статті. На його думку, цей скандал штучно створив хтось з оточення Лободи.
Почалася атака ботів, помітно, що це зроблено штучно. Це настільки жалюгідно, особливо зараз, коли витрачаються і кошти, і ресурс не на допомогу, а на те, щоб якось відбилити репутацію,
– пояснив Yarmak.
Він вважає, що Лобода та її оточення не розуміє, що таке Україна, що таке українське суспільство.
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Yarmak захищає Україну на фронті
- Свій шлях у ЗСУ Олександр Ярмак розпочав у перший день вторгнення Росії по всьому кордону 24 лютого. Тоді він вступив у роту охорони Києва і навчався всього вже у боях.
- Він був на "зачистці" після звільнення Київщини, заходив на позиції штабів росіян. Ярмак працював на трьох напрямках, також він бере участь у "Культурному десанті" з іншими зірками-військовими.
- Yarmak працював з дронами у підрозділі, але нещодавно перевівся в інший полк, де став командиром. Він відповідатиме за 28 людей.