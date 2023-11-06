Обрали давно, – Саша Бо розсекретила ім'я для майбутньої донечки

Популярна блогерка з Івано-Франківська Саша Бо втретє вагітна. Вони з чоловіком чекають на донечку.

Днями інфлюенсерка озвучила ім'я для майбутньої дитини. Виявляється, зіркові батьки хочуть назвати дівчинку дуже символічно – Віра.

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Саша Бо розсекретила, яке ім'я вони з чоловіком обрали для доньки

Зіркова матуся опублікувала зворушливе відео з округлим животиком, де видно, як рухається дитинка.

Віра. Хвилююсь перед нашою першою зустріччю,

– зазначила блогерка.

Олександра в інстаграм-сторіс поділилася, що пара спочатку розглядала різні варіанти імені для дівчинки, але остаточне рішення прийняв Платон.

"Ім'я для донечки ми обрали давно. У кожного з нас був свій єдиний варіант імені, вони були абсолютно різними. Останнє слово було за Платоном, цього разу. Я довго не вагалась, бо ім'я чудове і дуже символічне", – розповіла інфлюенсерка.

Реакція мережі

Шанувальники висловили різні думки щодо обраного імені для дівчинки. У той час як деякі вважають воно дуже гарно підходить, є й інші, які переконані в протилежному.

"Неочікувано";

"Дуже старомодно, але у кожного смаки свої. Головне, щоб мама була здорова і щаслива як і малеча";

"В мене теж Віра, це найкраще ім'я";

"Дуже класне ім'я;

"Віра Платонівна. Дуже гарно звучить";

"Здається, кращого імені придумати було просто неможливо";

"Тарнавська Віра. Як же гарно";

"Чудове ім'я".

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