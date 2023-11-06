На днях инфлюэнсер озвучила имя для будущего ребенка. Оказывается, звездные родители хотят назвать девочку очень символично – Вера.

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Саша Бо рассекретила, какое имя они с мужем выбрали для дочери

Звездная мамочка опубликовала трогательное видео с округлым животиком, где видно, как движется ребенок.

Вера. Волнуюсь перед нашей первой встречей,

– отметила блоггер.

Александра в инстаграмм-сторис поделилась, что пара сначала рассматривала различные варианты имени для девочки, но окончательное решение принял Платон.

"Имя для дочери мы выбрали давно. У каждого из нас был свой вариант имени, они были совершенно разными. Последнее слово было за Платоном, на этот раз. Я долго не колебалась, потому что имя замечательное и очень символическое", – рассказала инфлюэнсер.

Реакция сети

Поклонники высказали разные мнения по поводу выбранного имени для девочки. В то время как некоторые считают, что оно очень хорошо подходит, есть и другие, убежденные в противоположном.

"Неожиданно";

"Очень старомодно, но у каждого вкусы свои. Главное, чтобы мама была здорова и счастлива как и малыши";

"У меня тоже Вера, это самое лучшее имя";

"Очень классное имя";

"Вера Платоновна. Очень хорошо звучит";

"Кажется, лучшее имя придумать было просто невозможно";

"Тарнавская Вера. Как же хорошо";

"Великолепное имя".

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