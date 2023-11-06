На днях инфлюэнсер озвучила имя для будущего ребенка. Оказывается, звездные родители хотят назвать девочку очень символично – Вера.
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Саша Бо рассекретила, какое имя они с мужем выбрали для дочери
Звездная мамочка опубликовала трогательное видео с округлым животиком, где видно, как движется ребенок.
Вера. Волнуюсь перед нашей первой встречей,
– отметила блоггер.
Александра в инстаграмм-сторис поделилась, что пара сначала рассматривала различные варианты имени для девочки, но окончательное решение принял Платон.
"Имя для дочери мы выбрали давно. У каждого из нас был свой вариант имени, они были совершенно разными. Последнее слово было за Платоном, на этот раз. Я долго не колебалась, потому что имя замечательное и очень символическое", – рассказала инфлюэнсер.
Реакция сети
Поклонники высказали разные мнения по поводу выбранного имени для девочки. В то время как некоторые считают, что оно очень хорошо подходит, есть и другие, убежденные в противоположном.
- "Неожиданно";
- "Очень старомодно, но у каждого вкусы свои. Главное, чтобы мама была здорова и счастлива как и малыши";
- "У меня тоже Вера, это самое лучшее имя";
- "Очень классное имя";
- "Вера Платоновна. Очень хорошо звучит";
- "Кажется, лучшее имя придумать было просто невозможно";
- "Тарнавская Вера. Как же хорошо";
- "Великолепное имя".
Беременность Саши Бо: что известно
- Блоггерша сообщила, что она при надежде в мае в этом году. Тогда она опубликовала видео, где показала округлый животик.
- Сейчас Александра уже на девятом месяце и ждет она девочку. Кроме того, блоггер воспитывает двух сыновей от первого брака с Игорем Пустовитом - Данила и Евгения.
- Отметим, 3 сентября прошлого года Саша Бо второй раз вышла замуж за врача Платона Тарнавского.
- Третья беременность инфлюэнсера протекает с редкой аномалией. При первом обследовании врачи сообщили, что у пуповины только одна артерия. Саше Бо поставили диагноз – ЕАП (единственная артерия пуповины). В то же время это не несет никакой угрозы для здоровья малыша: "Ребенок начал будто отставать в размерах. Мне объяснили, что из-за такой особенности он родится маленьким, однако здоровым".