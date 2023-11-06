Днями інфлюенсерка озвучила ім'я для майбутньої дитини. Виявляється, зіркові батьки хочуть назвати дівчинку дуже символічно – Віра.

Не пропустіть Саша Бо вперше розповіла про викидень: "Думала, що помру"

Саша Бо розсекретила, яке ім'я вони з чоловіком обрали для доньки

Зіркова матуся опублікувала зворушливе відео з округлим животиком, де видно, як рухається дитинка.

Віра. Хвилююсь перед нашою першою зустріччю,
– зазначила блогерка.

Олександра в інстаграм-сторіс поділилася, що пара спочатку розглядала різні варіанти імені для дівчинки, але остаточне рішення прийняв Платон.

"Ім'я для донечки ми обрали давно. У кожного з нас був свій єдиний варіант імені, вони були абсолютно різними. Останнє слово було за Платоном, цього разу. Я довго не вагалась, бо ім'я чудове і дуже символічне", – розповіла інфлюенсерка.

Реакція мережі

Шанувальники висловили різні думки щодо обраного імені для дівчинки. У той час як деякі вважають воно дуже гарно підходить, є й інші, які переконані в протилежному.

  • "Неочікувано";
  • "Дуже старомодно, але у кожного смаки свої. Головне, щоб мама була здорова і щаслива як і малеча";
  • "В мене теж Віра, це найкраще ім'я";
  • "Дуже класне ім'я;
  • "Віра Платонівна. Дуже гарно звучить";
  • "Здається, кращого імені придумати було просто неможливо";
  • "Тарнавська Віра. Як же гарно";
  • "Чудове ім'я".

Вагітність Саші Бо: що відомо

  • Блогерка повідомила, що вона при надії у травні цього року. Тоді вона опублікувала відео, де показала округлий животик.
  • Зараз Олександра вже на дев'ятому місяці й чекає вона на дівчинку. Крім того, блогерка виховує двох синів від першого шлюбу з Ігорем Пустовітом – Данила та Євгена.
  • Зазначимо, 3 вересня минулого року Саша Бо вдруге вийшла заміж за лікаря Платона Тарнавського.
  • Третя вагітність інфлюенсерки перебігає з рідкісною аномалією. При першому обстеженні лікарі повідомили, що у пуповині тільки одна артерія. Саші Бо поставили діагноз – ЄАП (єдина артерія пуповини). Водночас це не несе ніякої загрози для здоров'я малечі: "Дитинка почала ніби відставати у розмірах. Мені пояснили, що через таку особливість вона народиться маленькою, проте здоровою".