Днями інфлюенсерка озвучила ім'я для майбутньої дитини. Виявляється, зіркові батьки хочуть назвати дівчинку дуже символічно – Віра.
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Саша Бо розсекретила, яке ім'я вони з чоловіком обрали для доньки
Зіркова матуся опублікувала зворушливе відео з округлим животиком, де видно, як рухається дитинка.
Віра. Хвилююсь перед нашою першою зустріччю,
– зазначила блогерка.
Олександра в інстаграм-сторіс поділилася, що пара спочатку розглядала різні варіанти імені для дівчинки, але остаточне рішення прийняв Платон.
"Ім'я для донечки ми обрали давно. У кожного з нас був свій єдиний варіант імені, вони були абсолютно різними. Останнє слово було за Платоном, цього разу. Я довго не вагалась, бо ім'я чудове і дуже символічне", – розповіла інфлюенсерка.
Реакція мережі
Шанувальники висловили різні думки щодо обраного імені для дівчинки. У той час як деякі вважають воно дуже гарно підходить, є й інші, які переконані в протилежному.
- "Неочікувано";
- "Дуже старомодно, але у кожного смаки свої. Головне, щоб мама була здорова і щаслива як і малеча";
- "В мене теж Віра, це найкраще ім'я";
- "Дуже класне ім'я;
- "Віра Платонівна. Дуже гарно звучить";
- "Здається, кращого імені придумати було просто неможливо";
- "Тарнавська Віра. Як же гарно";
- "Чудове ім'я".
Вагітність Саші Бо: що відомо
- Блогерка повідомила, що вона при надії у травні цього року. Тоді вона опублікувала відео, де показала округлий животик.
- Зараз Олександра вже на дев'ятому місяці й чекає вона на дівчинку. Крім того, блогерка виховує двох синів від першого шлюбу з Ігорем Пустовітом – Данила та Євгена.
- Зазначимо, 3 вересня минулого року Саша Бо вдруге вийшла заміж за лікаря Платона Тарнавського.
- Третя вагітність інфлюенсерки перебігає з рідкісною аномалією. При першому обстеженні лікарі повідомили, що у пуповині тільки одна артерія. Саші Бо поставили діагноз – ЄАП (єдина артерія пуповини). Водночас це не несе ніякої загрози для здоров'я малечі: "Дитинка почала ніби відставати у розмірах. Мені пояснили, що через таку особливість вона народиться маленькою, проте здоровою".