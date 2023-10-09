"Перетворили на гадюшник": Санта Дімопулос показала будинок, який незаконно відібрали у її мами

Співачка Санта Дімопулос розповіла сумну історію своєї родини. Виявляється, рідний дядько артистки незаконно відібрав будинок у її мами. Зараз він стоїть занедбаним.

Дімопулос вперше за тривалий час приїхала, щоб на власні очі побачити дім її дитинства. Він виглядає занедбаним, а територія навколо заросла.

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Дядько Дімопулос відібрав будинок у її мами

У дитинстві майбутня співачка любила проводити час у бабусі та дідуся у цьому домі. Але після їх смерті будинок забрав дядько Санти. Тепер від нього нічого не залишилося.

Після смерті бабуся заповіла його своїм дітям – моїй мамі та її братові. Він обманом, підробивши її підпис, продав будинок. Його вже немає в живих. Те, що зробили ці люди, видно на фото,

– сказала Дімопулос.



Санта Дімопулос показала будинок бабусі та дідуся / Фото з її інстаграм-сторіс

Артистка разом з мамою вже багато років намагається повернути будинок, однак суди тривають і досі.

"Ми в судах понад 10 років. Незважаючи на те, що є офіційний документ про те, що підпис підроблено, суд так і не виніс жодного рішення. Чому? Чекають грошей. А я принципово їх не дам, тому що будинок за законом наш", – відповіла Санта.

За її словами, колись це було квітуче і чарівне місце, але зараз його перетворили на "гадюшник".

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