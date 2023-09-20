Особняк Квіткова та Добринін продають за 320 тисяч доларів. у серпні блогерка підтвердила, що через суд ділить майно з колишнім чоловіком.

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Квіткова продає спільний з Добриніним будинок

Оголошення про продаж будинку опублікували на платформі OLX ще 11 вересня. Шанувальники впевнені, що це дім Квіткової і Добриніна, адже блогерка часто викладала фото звідти.



Квіткова продає будинок, де жила з Добриніним / Колаж 24 Каналу

Будинок Квіткової й Добриніна має три поверхи. На першому є кухня-вітальня, душова та тераса із зоною барбекю. На другому поверсі – спальня, ванна і дитяча кімната. Третій поверх містить спальню і гардеробну. Там також є підвал.

Особняк розташований у селі Гатне, що всього за 5 хвилин від станції метро Теремки. Він має формат дуплекса, і розташований у котеджному містечку на 4 будинки одного стилю.



Квіткова продає будинок під Києвом / Фото з сайту OLX

Уся територія становить 350 квадратних метрів – крім будинку є дитячий майданчик, гараж і навіс на 2 авто. Разом із будинком віддають і генератор.

Квіткова продає спільний з Добриніним будинок / Всі фото з сайту OLX

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