Особняк Квіткова та Добринін продають за 320 тисяч доларів. у серпні блогерка підтвердила, що через суд ділить майно з колишнім чоловіком.
Цікаво Даша Квіткова відповіла, чи дозволить синові спілкуватися з дівчиною Нікіти Добриніна
Квіткова продає спільний з Добриніним будинок
Оголошення про продаж будинку опублікували на платформі OLX ще 11 вересня. Шанувальники впевнені, що це дім Квіткової і Добриніна, адже блогерка часто викладала фото звідти.
Квіткова продає будинок, де жила з Добриніним / Колаж 24 Каналу
Будинок Квіткової й Добриніна має три поверхи. На першому є кухня-вітальня, душова та тераса із зоною барбекю. На другому поверсі – спальня, ванна і дитяча кімната. Третій поверх містить спальню і гардеробну. Там також є підвал.
Особняк розташований у селі Гатне, що всього за 5 хвилин від станції метро Теремки. Він має формат дуплекса, і розташований у котеджному містечку на 4 будинки одного стилю.
Квіткова продає будинок під Києвом / Фото з сайту OLX
Уся територія становить 350 квадратних метрів – крім будинку є дитячий майданчик, гараж і навіс на 2 авто. Разом із будинком віддають і генератор.
Квіткова продає спільний з Добриніним будинок / Всі фото з сайту OLX
Розлучення Даші Квіткової та Нікіти Добриніна: коротко
- 21 січня Даша Квіткова оголосила про розрив з чоловіком. Закохані роз'їхалися, а згодом подали документи до суду. Бути окремо – це їхні спільне рішення.
- 19 червня зіркове подружжя розлучилося офіційно та забрало документи з суду. Даша Квіткова зауважила, що між нею та Нікітою залишаються лише батьківські стосунки.
- У серпні Добринін заявив, що вони залагодили всі юридичні труднощі. За його словами, між ними мирно врегульовані всі юридичні питання з урахуванням інтересів дитини.