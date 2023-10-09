Дімопулос вперше за тривалий час приїхала, щоб на власні очі побачити дім її дитинства. Він виглядає занедбаним, а територія навколо заросла.
Цікаво Даша Квіткова продає спільний із Добриніним будинок за 320 тисяч доларів: як він виглядає
Дядько Дімопулос відібрав будинок у її мами
У дитинстві майбутня співачка любила проводити час у бабусі та дідуся у цьому домі. Але після їх смерті будинок забрав дядько Санти. Тепер від нього нічого не залишилося.
Після смерті бабуся заповіла його своїм дітям – моїй мамі та її братові. Він обманом, підробивши її підпис, продав будинок. Його вже немає в живих. Те, що зробили ці люди, видно на фото,
– сказала Дімопулос.
Санта Дімопулос показала будинок бабусі та дідуся / Фото з її інстаграм-сторіс
Артистка разом з мамою вже багато років намагається повернути будинок, однак суди тривають і досі.
"Ми в судах понад 10 років. Незважаючи на те, що є офіційний документ про те, що підпис підроблено, суд так і не виніс жодного рішення. Чому? Чекають грошей. А я принципово їх не дам, тому що будинок за законом наш", – відповіла Санта.
За її словами, колись це було квітуче і чарівне місце, але зараз його перетворили на "гадюшник".
Де живуть українські зірки: коротко
- Днями співак Роман Сасанчин, який 3 роки за перемогу у шоу "Голос країни" отримав квартиру, показав, як облаштував своє житло. Він ще не встиг завершити ремонт.
- Танцівник Євген Кот та його дружина Наталія живуть у будинку під Києвом. Нещодавно вони вперше показали свій двоповерховий дім у приватному секторі.
- Співачка MamaRika з чоловіком та маленьким сином переїхала у новий будинок. Сім’я орендує двоповерховий дім за Києвом. Артистка провела екскурсію будинком.
- Додамо, що Надя Дорофєєва після розлучення з Володимиром Дантесом продала спільний маєток. Співачка одружилася з Мішою Кацуріним та орендує житло в Києві.