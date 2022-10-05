У новий санкційний список, який погодила РНБО, потрапила родина Путіна, Абрамовача, Сальдо та інших російських політиків, які є причетними до розв'язання війни в Україні або підтримують чинний режим Кремля. Зазначимо, що у Мінекономіки розповідали, що у санкційний список увійшли 3600 фізичних та юридичних осіб.

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Які українські зірки – під санкціями

У санкційний список потрапили:

ведуча та дружина Медведчука Оксана Марченко ;

; співачка Ані Лорак ;

; співачка Анна Сєдокова ;

; співачка Таїсія Повалій ;

; ведуча Регіна Тодоренко.

Що цікаво, ще одна співачка-зрадниця з України – Софія Ротару – не потрапила під санкції.

У великий санкційний список також потрапили російські посадовці та їхнє близьке оточення, олігархи, деякі релігійні діячі в Росії, колаборанти та громадяни інших країн, які брали участь у псевдореферендумах. Повний список усіх, на кого будуть накладені обмеження, наразі не оприлюднений. Олексій Данілов повідомляв, що найближчим часом їх можна буде побачити на сайті Офісу Президента.

Чому співачки потрапили під санкції

Впродовж останніх 8 років співачки Ані Лорак, Анна Сєдокова і Таїсія Повалій активно гастролювали у Росії, не згадували у своїх інтерв'ю про війну на Донбасі, яку розв'язала Росія, та замовчували політику Путіна. Після 24 лютого нічого не змінилось, ба більше – дехто з них продовжив цинічно виступати у Москві на пропагандистських заходах, до прикладу Повалій. Ані Лорак своєю чергою абстрактно "просила миру" між країнами, а сама подалась у Європу під "грифом" відомої української співачки, аби зібрати цим коштом повні зали слухачів.

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Щодо Регіни Тодоренко, то вона останні роки проживає у Росії зі своїм чоловіком-росіянином Владом Топаловим, який не соромився раніше їздити з концертами на окупований Донбас. З початком повномасштабної війни вона заявляла, що старається про це не говорити, бо не хоче суперечок у сім'ї, а свого другого сина вона цинічно назвала Миром. А от Оксана Марченко вже давно не бере участь ні в медійному бізнесі України, ні Росії, втім, часто "світилась" у соцмережах у ютубі з пацифістичними та інколи відверто антиукраїнськими заявами, прикриваючись релігією.