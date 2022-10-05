В новый санкционный список, который согласовал СНБО, попала семья Путина, Абрамовача, Сальдо и других российских политиков, причастных к решению войны в Украине или поддерживающих действующий режим Кремля. Отметим, что Минэкономики рассказывали, что в санкционный список вошли 3600 физических и юридических лиц.

Важно Родственники Путина, олигархи, пропагандисты: подробности о новых санкциях Украины против России

Какие украинские звезды – под санкциями

В санкционный список попали:

ведущая и жена Медведчука Оксана Марченко ;

; певица Ани Лорак ;

; певица Анна Седокова ;

; певица Таисия Повалий ;

; ведущая Регина Тодоренко.

Что интересно, еще одна певица-изменница из Украины – София Ротару – не попала под санкции.

В большой санкционный список также попали российские чиновники и их близкое свита, олигархи, некоторые религиозные деятели в России, коллаборанты и граждане других стран, участвовавших в псевдореферендумах. Полный список всех, на кого будут наложены ограничения, пока не обнародован. Алексей Данилов сообщал, что в ближайшее время их можно будет увидеть на сайте Офиса Президента.

Почему певицы попали под санкции

За последние 8 лет певицы Ани Лорак, Анна Седокова и Таисия Повалий активно гастролировали в России, не упоминали в своих интервью о войне на Донбассе, которую развязала Россия, и замалчивали политику Путина. После 24 февраля ничего не изменилось, более того – некоторые из них продолжили цинично выступать в Москве на пропагандистских мероприятиях, к примеру Повалий. Ани Лорак в свою очередь абстрактно "просила мира" между странами, а сама отправилась в Европу под "грифом" известной украинской певицы, чтобы собрать за эти средства полные залы слушателей.

К теме "Киркоров сказал ничего не говорить": Потап вспомнил, как Каменских звонила по телефону Ани Лорак

Что касается Регины Тодоренко, то она в последние годы проживает в России со своим мужем-россиянином Владом Топаловым, который не стеснялся раньше ездить с концертами на оккупированный Донбасс. С началом полномасштабной войны она заявляла, что старается об этом не говорить, потому что не хочет споров в семье, а своего второго сына она цинично назвала Миром. А вот Оксана Марченко уже давно не участвует ни в медийном бизнесе Украины, ни России, впрочем, часто "светилась" в соцсетях в ютубе с пацифистическими и откровенно антиукраинскими заявлениями, прикрываясь религией.