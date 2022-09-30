Потап зізнався, що його дружина просила Ані Лорак бодай якось розповісти про напад Росії й підтримати Україну – сказати хоч щось, написати "ні війні". Однак та не наважилася навіть на ці два слова. Насті Каменських гастролерка зізналася, що замовкнути їй порадив друг Філіп Кіркоров.

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Як Ані Лорак пояснила Каменських, чому мовчить про війну

Співачка з Чернівців відповіла: "Мені Кіркоров сказав нічого не говорити, я все розумію. Він сказав думати на два роки вперед, тому не треба мене задовбувати",

– пригадав Потап.

"На що я чую, моя дружина каже: "Ти не маєш права більше називатися українкою", – додав він.

Нагадаємо, що першою про це розповіла Катя Осадча. У червні кума Потапа заявила, що "мовчати Ані Лорак порадив Філіп Кіркоров". Він сказав своїй подрузі, що в Україні "зі своєю війною розберуться", а в неї ж кар'єра в Росії.



Схоже, зараз артистка усвідомлює, що Кремль йде на дно, тож намагається "перевзутися" – називає себе "найтитулованішою співачкою України" та безглуздо виправдовується за мовчання.

Натомість колишній друг Ані Лорак режисер Олег Бондарчук зізнався, що після 24 лютого вся її команда просто щезла, адже у Москві вона працювала з українцями, які через війну чкурнули додому, до рідних. На його думку, саме тому все, що зараз робить співачка, "має недолугий вигляд", адже робить вона це самостійно.