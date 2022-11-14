Переможниця Євробачення-2004 Руслана зізналася, що довго вагалася, чи доречно зніматися в розважальних шоу під час війни. Проте все ж пристала на запрошення литовців, адже "Маска" – це нагода нагадати світу про події в Україні та зібрати гроші на допомогу захисникам.

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Руслана знялася в шоу "Маска" в Литві

У литовській "Масці" співачка була в образі Сонця. Її маска уособлювала Україну, яка бореться за світле майбутнє.

Моя маска – Сонце. Це дуже символічно. Своєю участю я прагнула наголосити, що Україна – це країна сонця. Ми боремося за сонце! Ми боремося за світло! Саме звідси і концепт образу. Саме звідси і вибір репертуару,

– поділилася Руслана.

Артистка хоч і вилетіла після третього ефіру, але подякувала команді проєкту, адже литовці пообіцяли, що гроші з глядацького голосування у фіналі віддадуть на пластичні операції українським бійцям.

"Я дякую всій команді проєкту за співпереживання Україні! Дякую за рішення віддати всі кошти, які будуть зібрані від глядацького голосування у фінальному ефірі, на допомогу українським захисникам. Я вважаю, що буде символічно, якщо гроші, зібрані у проєкті "Маска", ми спрямуємо на відновлення обличчя для тих, хто втратив своє обличчя, захищаючи Україну", – написала співачка.

Варто нагадати, що Руслана не єдина українська селебриті, яку під час війни покликали в закордонний проєкт: