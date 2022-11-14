Победительница Евровидения-2004 Руслана призналась, что долго колебалась, уместно ли сниматься в развлекательных шоу во время войны. Однако все же приняла приглашение литовцев, ведь "Маска" – это возможность напомнить миру о событиях в Украине и собрать деньги на помощь защитникам.

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Руслана снялась в шоу "Маска" в Литве

В литовской "Маске" певица была в образе Солнца. Ее маска олицетворяла Украину, которая борется за светлое будущее.

Моя маска – Солнце. Это очень символично. Своим участием я стремилась подчеркнуть, что Украина – это страна солнца. Мы боремся за солнце! Мы боремся за свет! Именно отсюда и концепт образа. Именно отсюда и выбор репертуара,

– поделилась Руслана.

Артистка хоть и вылетела после третьего эфира, но поблагодарила команду проекта, ведь литовцы пообещали, что деньги со зрительского голосования в финале отдадут на пластические операции украинским бойцам.

"Я благодарю всю команду проекта за сопереживание Украины! Спасибо за решение отдать все средства, которые будут собраны от зрительского голосования в финальном эфире, на помощь украинским защитникам. Я считаю, что будет символично, если деньги, собранные в проекте "Маска", мы направим на восстановление лица для тех, кто потерял свое лицо, защищая Украину", – написала певица.

Стоит напомнить, что Руслана не единственная украинская селебрити, которую во время войны позвали в зарубежный проект: