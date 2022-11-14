Павло Вишняков знімається в українських серіалах, а також у 2018 році був учасником "Танців з зірками". У час війни він заснував фонд, який допомагає військовим, медикам, вимушеним переселенцям і притулкам для тварин.

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Як Павло Вишняков допомагає Україні

Днями Камалія побувала на благодійному заходу, який організував фонд Вишнякова. Артистка позувала поруч з актором, який був одягнений у вишиванку.

Під фото Камалія подякувала білорусу за його позицію та підтримку нашої країни у надзвичайно складний час. Після початку повномасштабної війни Павло залишився в Україні та зайнявся волонтерством.

Павле, дорогий, ти білорус з українським серцем. Дякую за все, що ти робиш для України. На благодійному заході, який організував Фонд Павла Вишнякова вдалося зібрати 190 тисяч гривень на зимове спорядження для ВЧ А4049. Робота триває, Павло збирає на спорядження для розмінування для ДСНС. Ціль – 400 тисяч гривень,

– розповіла виконавиця.

Для перегляду всіх фото гортайте праворуч:

Однак фото, які оприлюднила Камалія, викликали й обурення. На одній зі світлин видно, що на події був присутній дует "Анна-Марія". Сестри-близнючки Опанасюки мають суперечливу громадянську позицію.

У 2014 році вони підтримали ходу "Безсмертний полк", яку організували проросійські сили. Також в інтерв'ю відмовлялися називати Росію агресором.

Тепер на офіційній сторінці дівчат в інстаграмі часто з'являються патріотичні фото, вони виступають на благодійних концертах, наголошують, що підтримують Україну.



Дует "Анна-Марія" на заході Павла Вишнякова / Фото з інстаграму Камалії