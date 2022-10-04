На "Танцях з зірками" в Польщі Джамала протрималася шість тижнів. Ефір за 3 жовтня став для неї останнім. За чуттєву румбу журі поставило співачці лише 30 балів з 40 можливих, а голосів глядачів виявилося замало. Тож переможниця Євробачення-2016 та Яцек Єшке попрощалися з проєктом.

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Джамала вилетіла з польських "Танців з зірками"

"Перш за все я хочу подякувати всім нашим шанувальникам за ваші голоси – з Польщі, України. Без вас ми не могли б усміхатися, не могли б бути на цьому дивовижному шоу. Дякую величезне за це", – висловилася Джамала після вильоту.

Звісно, я зараз засмучена, тому що в нас була місія, ми збирали донати для дітей з України. Але я вас благаю: не припиняйте говорити про війну в Україні, не припиняйте підтримувати Україну, не припиняйте допомагати Україні. Дякую,

– емоційно додала співачка.

"Сьогодні Джамала та Яцек прощаються з програмою. Дякуємо за все", – прокоментували на "Танцях з зірками".

Джамала та Яцек Єшке – румба на польських "Танцях з зірками": дивіться відео онлайн

Джамала та Яцек Єшке – ча-ча-ча в батлі на польських "Танцях з зірками": дивіться відео онлайн

Варто додати, що в українській версії "Танців з зірками" Джамала протрималася довше. У парі з Антоном Нестерко вона виступала 7 ефірів, її останнім номером став хіп-хоп під трек Alyona Alyona "Якби я була не я".

"Я довела собі та вам, що можна бути одночасно співачкою, мамою, можна виграти всі вокальні конкурси. Але все ж ризикнути, випробувати себе та прийти на танцювальний! Без жодного танцювального бекграунду", – коментувала Джамала свій виліт з "Танців" у жовтні 2021 року.