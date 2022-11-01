Днями відбувся грандіозний фінал 13 сезону проєкту Taniec z Gwiazdami у Польщі. Глядачі й судді обрали переможця.
Дивіться також Оля Полякова стала учасницею грузинських "Танців з зірками": яким був її перший виступ
Хто переміг на польських "Танцях з зірками"
Найбільше балів та голосів від публіки здобула пара під номером 1 – це інстаграм-блогерка та телеведуча польського каналу Ілона Кравчинська та її партнер. Вона отримала кубок польських "Танців з зірками".
Пара переможців / Фото з інстаграму шоу
Друге місце посіла перша одностатева пара – Яцек та Майкл.
У фіналі виступили не тільки учасники, що боролися за перемогу, але й інші гості. Серед них була й співачка Джамала, яка минулого тижня зізнавалась, що повернеться в польські "Танці". Вона вийшла на сцену як особлива гостя.
Шлях Джамали на Taniec z Gwiazdami
- Наприкінці липня Джамала вперше зізналась, що стала першою іноземною учасницею польського танцювального проєкту. Вона пояснила, що пішла на такий крок, бо благодійних концертів стало недостатньо.
- Партнером артистки став Яцек Йешке – польський танцівник. До слова, після вильоту з шоу він вперше став батьком – у хореографа народилась донечка.
- Упродовж проєкту Джамала отримувала високі бали від польського журі. За пристрасне танго зірка навіть отримала 40 балів із 40 можливих
- У 6 випуску виконавиця, на жаль, покинула проєкт. За два танці зірка отримала лише 30 балів із 40, а голосів від глядачів було занадто мало.