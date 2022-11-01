Українська співачка Оля Полякова підтвердила, що стала учасницею грузинських "Танців з зірками". Вона розповіла про це в день прем'єри.

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Оля Полякова взяла участь в грузинських "Танцях"

Друзі, нарешті я можу поділитися з вами чудовою новиною. Вже третій тиждень поспіль, я готуюся в залі до непритомності, аби знову вийти на паркет, як інтернаціональний учасник грузинських "Танців з зірками". Неймовірні відчуття!

– розповіла артистка.

Вчора, 31 жовтня, якраз і стартував 11 сезон танцювального шоу. Оля Полякова поділилась, що присвячує свою участь, а саме перший прямий ефір, благодійному проєкту "Незламні".

"Також хочу подякувати грузинському народові за гостинність та організаторам шоу за можливість бути почутою! Побачимось на паркеті. Чекаю на ваші відгуки та донати за посиланням у шапці профілю", – додала зірка.



Оля Полякова і Макс Єжов / Фото з інстаграму зірки

Перший випуск Полякової

Партнером Олі Полякової став не грузинський танцівник, як у випадку з Джамалою, а український хореограф Максим Єжов. У першому ефірі вони затанцювали під пісню гурту "Океану Ельзи" – "Обійми". Оля Полякова постала в образі українки у вишитій сукні. Тоді як Макс виступив в образі українського військовослужбовця.

Відео виступу Олі Полякової:

Співачка отримала 14 балів з 30 від суддів – це один з найнижчих результатів. Одним із суддів є Іраклі Макацарія, колишній український "Холостяк". Як пишуть в мережі, спілкуючись з Поляковою, журі принципово не переходили до співачки на російську мову, хоч Оля не розуміє грузинської.

Нагадаємо, у польських "Танцях" брала участь співачка Джамала. Вона з партнером пробули у проєкті 6 випусків – ефір 3 жовтня став для пари останнім. Виконавиця упродовж шоу збирала гроші для українських дітей.