В среду, 10 мая, премьер-министр Великобритании Риши Сунак устроил прием в официальной резиденции в Лондоне. Он состоялся по случаю Евровидения-2023, которое Ливерпуль принимает от имени Украины. На событие пригласили Руслану.

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Руслана на приеме Риши Сунака к Евровидению 2023

С фото видно, что резиденцию на Даунинг-стрит украсили диско шарами, блестками, британскими и украинскими флагами. Риши Сунак даже упомянул Владимира Зеленского, ранее высказывавшегося о песенном конкурсе Евровидения, и назвал президента своим другом.

Ливерпуль гордится тем, что принимает Евровидение от имени Украины. Сегодня вечером мы отмечали, насколько мощным является этот конкурс, который объединяет нас через музыку. Как говорит мой друг Владимир Зеленский, когда-то этот конкурс будет в победной свободной Украине,

– прокомментировал Риши Сунак.

На приеме в Лондоне Руслана, вероятно, исполнила победную песню 2004 года "Дикі танці".

Руслана на приеме Риши Сунака / Фото из фейсбука премьера

Руслана на приеме Риши Сунака / Фото из фейсбука премьера

Руслана на приеме Риши Сунака / Фото из фейсбука премьера