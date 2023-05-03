Одразу після коронації Чарльза III Велика Британія приймає ще одну історичну подію – Євробачення, яке мало відбутися в Україні, але через війну та безпекові заходи наша країна була змушена відмовитися від проведення конкурсу. Тепер весь світ спостерігатиме за українською вечіркою, яку організували в Ліверпулі.

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Де і коли дивитися Євробачення-2023

67-й пісенний конкурс мав відбутися в Україні, оскільки саме український гурт Kalush Orchestra здобув перемогу минулого року. Однак через війну Євробачення-2023 перенесли до Великої Британії, яка у 2022 році посіла друге місце.

Перший півфінал Євробачення відбудеться вже 9 травня о 22:00 за київським часом. У прямому ефірі з Ліверпулю ми побачимо виступи 15 учасників. Його можна буде переглянути на таких платформах:

офіційний фейсбук-акаунт Євробачення;

сайт "Суспільне Культура";

сайт "Суспільне Євробачення";

ютуб-канал "Євробачення Україна";

ютуб-канал Євробачення;

додаток Дія.

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Нагадаємо, цього року Україну представлятиме гурт TVORCHI з піснею Heart Of Steel. Після порад вдосконалити трек, вони презентували нову версію-ревамп з українськими рядками, цікавими музичними деталями й нотками драми. Оскільки Україна перемогла минулого року, то на Євробаченні-2023 ми побачимо наших представників одразу в гранд-фіналі. Колектив вийде на сцену під номером 19.

TVORCHI – Heart Of Steel: дивіться відео онлайн