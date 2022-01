Якщо говорити про Україну у конкурсі Євробачення, то можемо пишатись тим фактом, що вона єдина, яка щоразу виступала у фіналі протягом років участі в конкурсі.

Важливо Список учасників Національного відбору на Євробачення-2022

Коротко про конкурс: Євробачення – це пісенний конкурс, який проводиться щороку, починаючи з 1956 року серед країн-членів Європейського мовного союзу. Участь бере один представник від країни-учасника, а сам конкурс транслюється у прямому ефірі. Євробачення прославило вже багатьох артистів і до сьогодні продовжує розкривати таланти.

Олександр Пономарьов

Дебютувала Україна в далекому 2003 році, а представив її співак, композитор та народний артист України Олександр Пономарьов. Він брав участь у 48-пісенному конкурсі, який проходив Ризі, Латвія. Співак виступив з піснею Hasta la vista, з якою посів 14-те місце серед усіх учасників.

Олександр Пономарьов – Hasta la vista: дивитись відео онлайн

Руслана Лижичко

У 2004 році співачка Руслана Лижичко здобула перемогу та право на проведення 50-го ювілейного пісенного конкурсу Євробачення в Україні. Цю перемогу їй принесла композиція Wild Dances. Конкурс проходив у "Палаці спорту" та участь у ньому брало 39 країн. У цьому ж році співачка отримала звання "Народна артистка України".

Руслана Лижичко – Wild Dances: дивитись відео онлайн

Ґринджоли

На Євробаченні 2005 року Україну представляв музичний гурт з Івано-Франківська "Ґринджоли". Виступали вони з піснею "Разом нас багато" та посіли 19-те місце. Цікавий факт: пісня "Разом нас багато" стала гімном Помаранчевої революції, а маловідомий провінційний гурт "Ґринджоли" водночас став знаменитим. Пісня "Разом нас багато" стала хітом не лише в Україні, але й за кордоном.

Ґринджоли – Разом нас багато: дивитися онлайн

Тіна Кароль

Тіна Кароль представляла Україну у 2006 році на пісенному конкурсі, що проходив в Афінах, Греція. Співачка посіла 7-ме місце із композицією Show Me Your Love ("Покажи мені своє кохання"), яку заспівала англійською мовою.

Тіна Кароль – Show Me Your Love: дивитися онлайн

Вєрка Сердючка

Андрій Данилко, відомий також під жіночим сценічним іменем Вєрка Сердючка, виступив на конкурсі у 2007 році з піснею Dancing lasha tumbai. У ній змішалися німецька, англійська, українська, російська та вигадана мови. У той рік Україна посіла 2-ге місце. Варто додати, що у 2016 році сценічний костюм Сердючки потрапив до музичного музею ABBA The Museum (Стокгольм), де на честь 60-річчя конкурсу Євробачення пройшла інтерактивна виставка "Good evening Europe!" Також з 2016 року Андрій Данилко – постійний член журі "Євробачення. Національний відбір".

Вєрка Сердючка – Dancing lasha tumbai: дивитися онлайн

Ані Лорак

Кароліна Куєк, відома всім під псевдонімом Ані Лорак, представляла Україну у 2008 році в Белграді і посіла 2-ге місце з піснею Shady lady. Після анексії Криму і початку війни на сході України перейшла на практику виступів на концертах в Росії, що викликало критику в Україні та супроводи концертів співачки в різних містах України акціями протесту і зіткненнями з правоохоронцями. Зараз артистка активно намагається повернутись на Батьківщину і говорить про любов до своєї країни.

Ані Лорак – Shady lady: дивитися онлайн

Світлана Лобода

У 2009 році представляти Україну поїхала ексучасниця гурту "ВІА Гра" Світлана Лобода. Виступала вона з композицією Be my Valentine!. Конкурс був проведений в Москві. Лобода посіла 12-те місце. Після початку тимчасової окупації Криму вона продовжила виступати в Росії, зокрема брала участь в московських пропагандистських телешоу та згодом відмовилась від концертів в Україні. Як і Ані Лорак, після 8 років війни Росії з Україною вона теж прагне повернутись "додому".

Світлана Лобода – Be my Valentine!: дивитися онлайн

Alyosha

Співачка Alyosha, Олена Тополя, виступила на 55-му пісенному конкурсі Євробачення в Осло, у 2010 році. Зі своєю піснею Sweet people посіла 10-те місце. Проте перед цим відбувся скандал: артистка перемогла у Національному відборі з піснею To be free. Як виявилось згодом, пісня була дуже схожою на Knock Me Out у виконанні Лінди Перрі, тож її звинуватили у плагіаті. Співачці запропонували змінити пісню, і вона поїхала виступати зі Sweet people.

Alyosha – Sweet peoplе: дивитися онлайн

Міка Ньютон

У 2011 році на Нацвідборі перемогла співачка Міка Ньютон, справжнє ім'я Оксана Грицай, проте все пройшло не так гладко, адже її звинуватили в фальсифікації голосів за її перемогу. Національна телерадіокомпанія України призначила повторне голосування, яке мало відбутися 3 березня. Але інші учасники відмовились брати участь в конкурсі та представляти Україну, тому на Євробачення все ж поїхала Міка Ньютон. Вона посіла 4-те місце з піснею Angel, незважаючи на негативні прогнози.

Міка Ньютон – Angel: дивитися онлайн

Гайтана

Своє право представляти Україну виборола і співачка Гайтана у 2012 році, композиція Be my Guest в її виконанні посіла 15-те місце.

Гайтана – Be my Guest: дивитися онлайн

Злата Огнєвіч

Усім відома учасниця нещодавнього шоу "Холостячка" – Злата Огнєвіч, також брала участь у пісенному конкурсі у 2013 році з піснею Gravity та посіла 3-тє місце. Після конкурсу отримала Почесну грамоту Кабінету Міністрів України та годинник від Прем'єр-міністра Миколи Азарова за винятковий вклад у розвиток українського мистецтва.

Злата Огневич – Gravity: дивитися онлайн

Марія Яремчук

Представниця України та фіналістка Євробачення Марія Яремчук посіла 6-те місце у 2014 році з піснею Tick-tock у Копенгагені, Данія. Співачка також стала фіналісткою телепроєкту "Голос країни".

Марія Яремчук – Tick-tock: дивитися онлайн

Довідка: У 2015 році Україна вперше відмовилась від участі в конкурсі на тлі подій, які відбувались в той час, а саме: окупація Криму та Донбасу, а також нелегкі часи після Революції Гідності та зміни влади.

Джамала

У 2016 році повернення України на конкурс було феноменальним та грандіозним, адже там виступила Джамала з авторською піснею "1944", присвячену депортації кримськотатарського народу. Згідно з результатами глядацького голосування та журі, Джамала вийшла до фіналу Національного відбору, у якому здобула перемогу.

Джамала – 1944: дивитися онлайн

O.Torvald

Після перемоги Джамали Євробачення провели в Україні у 2017 році. Україну представив рок-гyрт O.Torvald. Він виступив з композицією Time та посів 24 місце. Зараз гурт складається з 5-ох учасників та продовжує свою творчість.

O.Torvald – Time: дивитися онлайн

Melovin

Український співак, переможець 6-го сезону телепередачі "Х-Фактор" – Melovin, Костянтин Бочаров, виступив на 63-му пісенному конкурсі Євробачення у 2018 році з піснею Under the Ladder та посів 17-те місце. Цікавий факт: напередодні першого півфіналу він презентував авторські парфуми Black Gas, які були розроблені спеціально до Євробачення.

Melovin – Under the Ladder: дивитися онлайн

MARUV

У 2019 році у Національному відборі перемогла співачка MARUV з піснею Siren Song, проте співачка відмовилась виступати через конфлікт, який виник. На момент проведення відбору, в молодої артистки були заплановані два заплановані сольні концерти на території Росії: вони мали б пройти у Москві та Санкт-Петербурзі на початку квітня. Навіть те, що вона хотіла скасувати концерти, не повпливали на рішення організаторів залишити її у конкурсі. Згодом решта учасників теж відмовилась від виступу на Євробаченні.

MARUV – Siren Song: дивитися онлайн

Go_A

У 2020 році гурт Go_A повинен був представляти Україну з піснею Solovey на конкурсі в Роттердамі, Нідерланди, проте Європейська мовна спілка повідомила, що пісенний конкурс не відбудеться через пандемію коронавірусу. Але разом з тим Суспільний мовник повідомив, що гурт представить Україну на Євробаченні-2021, проте з новою піснею.

У лютому 2021 року оголосили, що гурт виступить на Євробаченні-2021 із піснею SHUM, що заснована на українській грі-веснянці "Зелений Шум". За підсумками глядацького голосування, гурт посів 2-ге місце, проте за загальною кількістю голосів – 5 місце.

Go_A – SHUM

Цікаво Солістка Go_A зізналась, кого відправила б на Євробачення-2022 від України

Це список усіх артистів, хто здобув право поборотись за перемогу для України в пісенному конкурсі Євробачення, і він не закінчується, адже цього року 8 українських митців музики вже активно готуються до Національного відбору. Представника України на Євробаченні-2022 в Італії, місто Турин, ми дізнаємося 12 лютого в прямому ефірі. Тому нам залишається лише чекати на результати та сподіватись на ще одну перемогу України серед країн Європи.

Автор: Ірина Кріксон