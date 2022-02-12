В этом году Маша Ефросинина заменит Сергея Притулу в прямом эфире Нацотбора. Они не только коллеги, но и друзья, поэтому Притула пришел поддержать ее за кулисами.

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Сергей Притула пришел к Маше Ефросининой

В пятницу, накануне финала, Сергей Притула пришел в павильон, где проводили генеральную репетицию прямого эфира. Неожиданным визитом он приятно удивил Машу Ефросинину. Мужчина вручил ей охапку розовых тюльпанов, которые от волнения начали выпадать у Маши из рук. Еще одним миловидным жестом была мандаринка, которую ведущая получила от друга.

"Есть у меня друг Сергей Притула, который напомнил, что жизнь без сюрпризов не так прекрасна, как и без друзей. Появился неожиданно с цветами, чтобы передать мне эстафету проведения Национального отбора на Евровидение. Я растерялась так, что все начало сыпаться из рук. Мандаринку засахариваю на память об этом моменте. Люблю тебя!", – подписала сториз ведущая.

Сергей Притула на репетиции Нацотбора на Евровидение-2022: смотрите видео онлайн

Отметим, Сергей Притула был неизменным ведущим Национального отбора на Евровидение с 2017 года. И в 2022 году он заявил, что зрители не увидят его в прямом эфире. В будущем шоумен также не планирует возвращаться к работе ведущего отбора на песенный конкурс.

Финал Нацотбора на Евровидение-2022 состоится 12 февраля в 18:30. Прямая трансляция будет доступна на всех платформах Общественного. За право представлять Украину на песенном конкурсе в Турине будут бороться 8 артистов.

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