Многие участники 2 сезона "Холостячки" устроили личную жизнь – обручились или даже поженились. Андрей Хветкевич после признания партнеру в любви решил пригласить главную героиню на их свадьбу.

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Злату Огневич пригласили на свадьбу

Певица показала, что получила приглашение на свадьбу Андрея и Фелипе. Изысканная открытка была упакована в коробочку, в которой также были подарки для Златы.

Боже, как это хорошо! Фелипе и Андрей приглашают меня на свадьбу, которая состоится в Мексике, в мае. Надо готовить самое красивое платье в мире! Почему май не завтра?

– поделилась артистка.



Злату пригласили на свадьбу / Фото с инстаграм-сториз

Как рассекретила Злата, женитьба Андрея и Фелипе состоится 1 мая в курортном городке Пуэрто-Вальярта на берегу Тихого океана. Гостей предстоит трогательная церемония и другие мероприятия в последующие дни.

"Как показывает опыт, в этом безумном мире спасти от эмоциональной гибели нас может только любовь. Только она должна быть настоящей, тем, что наполняет тебя каждый день и толкает на хорошие поступки. Всем желаю настоящей любви, не имеющей границ. Очень рада за тебя, Андрей, я с удовольствием приеду и жду с нетерпением на этот день", – ответила на приглашение Злата Огневич.



Злату пригласили на свадьбу / Фото с инстаграм-сториз

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