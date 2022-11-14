Многие участники 2 сезона "Холостячки" устроили личную жизнь – обручились или даже поженились. Андрей Хветкевич после признания партнеру в любви решил пригласить главную героиню на их свадьбу.
Читайте также Аполлон смотрел, как мы боремся, – фаворитка "Холостяка" заявила, что он унизил ее и участниц
Злату Огневич пригласили на свадьбу
Певица показала, что получила приглашение на свадьбу Андрея и Фелипе. Изысканная открытка была упакована в коробочку, в которой также были подарки для Златы.
Боже, как это хорошо! Фелипе и Андрей приглашают меня на свадьбу, которая состоится в Мексике, в мае. Надо готовить самое красивое платье в мире! Почему май не завтра?
– поделилась артистка.
Злату пригласили на свадьбу / Фото с инстаграм-сториз
Как рассекретила Злата, женитьба Андрея и Фелипе состоится 1 мая в курортном городке Пуэрто-Вальярта на берегу Тихого океана. Гостей предстоит трогательная церемония и другие мероприятия в последующие дни.
"Как показывает опыт, в этом безумном мире спасти от эмоциональной гибели нас может только любовь. Только она должна быть настоящей, тем, что наполняет тебя каждый день и толкает на хорошие поступки. Всем желаю настоящей любви, не имеющей границ. Очень рада за тебя, Андрей, я с удовольствием приеду и жду с нетерпением на этот день", – ответила на приглашение Злата Огневич.
Злату пригласили на свадьбу / Фото с инстаграм-сториз
Что известно о помолвке Хветкевича
- 4 августа участник романтического реалити-шоу опубликовал фото с кольцами, заинтриговав поклонников. Но объявил о помолвке и совершил каминг-аут всего через несколько недель. Впоследствии он решил показать лицо любимого – им оказался колумбиец Фелипе. Андрей имел с ним отношения еще к проекту "Холостячка".
- Участник реалити рассказывал, что испытывал истинные чувства к Злате на проекте. Он добавил, что для его мамы новость о помолвке была неожиданностью, но она приняла сына таким, как есть.
- Также Андрей Хветкевич показывал поклонникам видео, как он становился на одно колено перед бойфрендом и делал предложение.